Apple, yeniliklerle dolu iOS 12'yi piyasaya sürdüğünde yeni ve kullanışlı bir ölçüm uygulamasını da tanıttı (Pusula uygulamasının eğim özelliği artık yok). Üçüncü taraf geliştiriciler uzun zamandır ölçüm uygulaması, eğim uygulaması ya da her ikisini birden sunuyorlardı. Ancak iPhone 8 ve sonraki modellerin sahiplerinin artık bu özelliği hazır şekilde kullanabilmeleri harika.

iPhone'da Eğim Ölçmek

Önceki bir ipucunda Ölçüm/Measure uygulamasının artırılmış gerçeklik (AR) özelliğinin nasıl kullanılacağını yazmıştık. Bu yüzden şimdi de eğim özelliğinin nasıl kullanılacağına geçme zamanı geldi. Adımlara geçelim!

Ölçüm uygulamasını açın (Yardımcı Uygulamalar klasöründe olacaktır).

Ekranınızın altındaki Eğim'e dokunun.

Şimdi eğimi kontrol etmek istediğiniz yüzeyi bulun ve iPhone'unuzu bu yüzey üzerine yerleştirin.

Telefonunuzu dikey veya yatay modda tutabilirsiniz. Test ettiğiniz yüzey düz olduğunda, 0 ° ve yeşil bir ekran göreceksiniz.

Kontrol ettiğiniz yüzey düz değilse, ekran siyah olacak ve seviyeden artı veya eksi kaç derece olduğunu göreceksiniz.

iPhone'da yüzey eğimi işte böyle kolayca ölçülüyor.