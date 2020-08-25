iPhone'un bilimsel hesap makinesi nasıl açılır? Bazı meslekler dışında çalışanlar hariç birçoklarımız üniversiteden bu yana bilimsel hesap makinesi kullanmamıştır. Ancak şimdilerde küçük yeğeniniz matematik ödevini her yaptığında bir tane kullanıyor. Sorun şu ki hesap makinesini taşıması zahmetlidir. Öte yandan telefonunuz öyle değil. Bu yüzden iPhone'un yedekte bir bilimsel hesap makinesine sahip olması gerçekten güzel.

iPhone'un Bilimsel Hesap Makinesi Nasıl Açılır?

iPhone'unuzdaki bilimsel hesap makinesine erişmek için tek yapmanız gereken Hesap Makinesi uygulamasını açmaktır (muhtemelen en hızlı yol, iPhone ekranınızın altından yukarı kaydırarak erişebileceğiniz Denetim Merkezi olacak).

Ardından, iPhone'unuzu yatay moda çevirin. Hesap makinesi klavyesi, bilimsel bir hesap makinesinin tüm işlevlerini içerecek şekilde genişleyecektir:

Bununla birlikte, iPhone'unuzun bilimsel hesap makinesini zaman zaman kullanmak yerine aslında ana hesap makineniz olarak tercih ediyorsanız, ihtiyaçlarınıza daha iyi uyup uymadıklarını görmek için diğer hesap makinesi uygulamalarının işlevlerine de bakmak isteyebilirsiniz:

iOS İçin En İyi Hesap Makinesi Uygulamaları