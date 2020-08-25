Türkiye'de Satılan Bu Telefonlar Para Çalma Virüsüyle Geliyor

Birçok politikacı, Huawei telefonlardaki potansiyel casusluk iddiasına odaklanırken, daha pratik güvenlik riski olan başka Çinli telefonlar var. Hatta bazıları kutudan çıkar çıkmaz içinde kötü amaçlı virüs yazılımları ile geliyor. Bunlardan Türkiye'de satılan markalar da var ve paranızın peşindeler.

Para Çalma Virüsüyle Gelen Çinli Markalar

Secure-D ve BuzzFeed News, bazı düşük maliyetli Tecno telefonların ülkelere içlerine kötü amaçlı yazılım eklenmiş halde gönderildiğini ve amaçlarının müşterilerden para çalmak olduğunu açıkladı.

Triada ve xHelper yazılımları arka planda bu virüslü uygulamaları sessizce indiriyor ve ücretli hizmetlere abone oluyor. Bu durum halihazırda düşük gelirse sahip insanların beklenmedik faturalar ve veri aşımları ile karşılaşmasına neden oluyor.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak Faydasız

Telefonlara önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlar tamamen yeni bir kavram olmasa da Malwarebytes analisti Nathan Collier bu Triada ve xHelper'ın özellikle sinsi virüsler olduğunu söyledi. Kötü amaçlı yazılımlardan beklenen pop-up'lar ve diğer baş ağrıtıcı reklamları gösteriyorlar. Fabrika ayarlarına sıfırlamak virüsleri kaldırmıyor.

Telefonlar çoğunlukla Mısır, Gana ve Güney Afrika dahil olmak üzere Afrika ülkelerinde satılıyor. Ancak bazı modeller Türkiye, Endonezya ve Myanmar'da da satışta. Secure-D Mart ve Aralık 2019 arasında 844.000 adet kötü amaçlı yazılım işlemini engellediğini söyledi.

Tecno markasının arkasındaki Çin merkezli şirket olan Transsion, kötü amaçlı yazılımın telefonlarına "tedarik zincirindeki isimsiz bir satıcı" tarafından eklendiğini iddia etti. Şirket, Triada'yı Mart 2018'de ve xHelper'ı 2019'un sonlarında telefonlardan sildiğini belirtti. Ancak sorun ortadan kalkmış görünmüyor. Secure-D, Nisan 2020'ye kadar Transsion telefonlarında hala Triada ve xHelper virüsleri saptadığını ve diğerlerinin de şimdilik uykuda olabileceğini söylüyor.

TCL de Benzer Bir Sorun Yaşadı

TCL gibi Türkiye'de satılan diğer markalar da geçmişte önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılım sorunları yaşadı.

Transsion’un kötü niyetli olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak bu durum birçok kişinin halihazırda Çinli telefonlara karşı şüpheyle yaklaştığı bir dönemde itibarı zedeliyor. Aynı zamanda düşük bütçeli birçok alıcıyı da içinden çıkılamaz zor bir durumda bırakıyor. Tecno, esasen düşük gelirli alıcıları hedefleyen birkaç markadan biri olduğundan durum kritik. Zira Tecno'dan tamamen kaçınmak isteyen ancak dar geliri nedeniyle pek alternatifi olmayan müşteriler mevcut.