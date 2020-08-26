Bugün Tayvanlı şirket iki yeni telefonunu resmen duyurdu. Asus'un bir sonraki amiral gemisi çifti olan ZenFone 7 ve ZenFone 7 Pro artık resmileşti. Her iki cihaz da ZenFone 6'da kullanılan ilginç döner kamera çözümüne sahip ancak bu fikir geliştirilmiş ve kamera sayısı artmış. Şimdi dönen modülde üç kamera var. Tüm sistemde optik görüntü sabitleme (OIS) ve 8K video kayıt özelliklerine sahip 64MP Sony IMX686 geniş açılı ana kameradan oluşuyor. Sony’nin eski 12 MP IMX363 amiral gemisi sensörünü kullanan ultra geniş açılı bir kamera daha var. Üçüncü kamera, 3x optik yakınlaştırmalı ve OIS'lidir.

Asus ZenFone 7 ve ZenFone 7 Pro'nun Şaşırtıcı Özellikleri

Asus ZenFone 7 ve ZenFone 7 Pro, Samsung tarafından üretilen 20:9, 6.67 inç FHD+ (2400×1080) HDR+ AMOLED ekrana sahip ve ayrıca 90Hz'e kadar yenileme oranlarını destekliyor. Panel, PixelWorks tarafından kalibre edilmiş. Gelişmiş renk doğruluğu, hassas HDR ton eşlemesi ve düşük parlaklık ayarlarında daha az ekran titremesi sunar.

Asus, panel için 700 nit'e kadar dış mekan parlaklığı ve 200Hz dokunmatik örnekleme oranından bahsediyor. Arkadan açılan çevirmeli kamera sistemi ekranın çentikler veya kesiklerden uzak olduğu anlamına gelir. Bu da gerçek bir uçtan uca görüntüleme deneyimi sunar.

ZenFone 7'nin Snapdragon 865+ platformunu kullanacağını öne süren bazı kaynaklara rağmen bu çip sadece Pro model için seçilmiş. Her iki cihaz da Qualcomm'un en yeni grafik çözümü olan Adreno 650 GPU'ya sahip. ZenFone 7 Pro, 8GB RAM ve 256GB hızlı UFS 3.1 dahili depolama ile donatılmış. ZenFone 7, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenekle gelir. Her iki model de depolama genişletmesi için 2 TB'a kadar microSD kart destekler.

İki telefon, Android 10'un üstünde Asus'un ZenUI 7'sini çalıştırıyor. ZenFone 7 serisi, güç düğmesiyle entegre, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı kullanıyor. Asus buna akıllı tuş diyor ve çift basma ve basılı tutma eylemlerini özelleştirmenize izin veriyor. Herhangi bir uygulamaya veya Google Asistan, Wi-Fi, Hotspot, Bluetooth, Rahatsız etmeyin, Otomatik döndür, El feneri gibi herhangi bir uygulama veya sistem özelliğine erişmek için bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilir, kamerayı kapatabilir veya sesler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Asus, her iki modelde de 5000 mAh pil sunarak ZenFone 7 serisinde pil kapasitesine odaklanmayı sürdürüyor. Bununla birlikte, bu büyük kapasite ödünle birlikte gelir – kablosuz şarj veya 3,5 mm ses girişi yok ve cihaz 230 gram ile en ağır telefonlar arasında.

ZenFone 7 ve ZenFone 7 Pro iki renkle satışa sunulacak – Aurora Black ve Pastel White. Belirli bir açıdan bakıldığında pembe ve mor tonları gösteren gradyan bir tasarımdır.

Asus ZenFone 7 serisi halihazırda Tayvan'da mevcut ve 1 Eylül'de uluslararası olarak piyasaya sürülecek. Her iki telefonun da fiyatları:

ZenFone 7 Pro fiyatı: 799 € (865+, 8GB RAM, 256GB depolama, OIS)

ZenFone 7 fiyatı: 699 € (865, 8GB RAM, 128GB depolama, OIS yok)

Türkiye'de satılıp satılmayacakları bilinmiyor.