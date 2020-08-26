En iyi Samsung telefonları tanıyalım. Aşağıda amiral gemisi, orta sınıf ve bütçe tarafında en iyi Samsung telefonları göreceksiniz. Samsung, Android dünyasında en güvenilir cihazlardan bazılarını üretiyor.

En İyi Samsung Telefonlar

Önce Samsung amiral gemileri ile başlayalım.

En iyi Samsung amiral gemileri

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung'un en iyi telefonu aynı zamanda en büyüğü. Neyse ki, aynı zamanda Note serisindeki en büyük bataryaya sahip cihaz. S Pen'in hassasiyeti mükemmel ve dev bir 108MP kamera ve arkada bir periskop zoom sistemi var.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Şu anda en büyük, en performanslı ve en iyi Samsung Galaxy S telefonu S20 Ultra'dır. Evet, Samsung da isimlendirme konusunda mütevazı olmaktan çıktı. Telefon Qualcomm Snapdragon 865 ve minimum 12 GB ile geliyor. Ancak dahası var – 128 GB veya 512 GB depolama alanı sunuyor ve her iki değişken de ekstra 512 GB microSD kart yuvası ile genişletilebiliyor.

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+

Tamam, öncekiler biraz fazla pahalıydı. Peki Samsung'un en iyi ikinci akıllı telefonuna ne dersiniz? Bu iki cihaz, kamera modüllerinden donanıma ve performansa ve hatta boyuta ve ergonomiye kadar çok, çok benzer oldukları için bir arada değerlendirilmiştir.

Temel fark, S20 ve S20+ ile 100x zoom olmamasıdır. Ancak yine de pürüzsüz bir 120 Hz ekrana sahip oluyorsunuz!

Samsung Galaxy Note 10 | Note 10+ | Note 10+ 5G

Samsung, Note 10'a çok şey kattı ve üst düzey özellikleri ve birinci sınıf tasarımı sayesinde yüksek kaliteli phablet'in çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kamera kurulumu, ayarlanabilir diyafram açıklığı, gerçek yakınlaştırma ve sanatsal portre modu ile mükemmel bir fotoğraf ve video kalitesi sunuyor. S Pen'i olması kendisini S20'lere alternatif yapıyor.

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+

Samsung'un mağazasında 750 dolardan satılan Galaxy S10 muhtemelen parasına kıyasla en iyi Samsung telefon. S10+ 850 dolara kadar çıkıyor ve bu neredeyse Galaxy S20 fiyatı. Bu noktada paranızı ikincisine ayırmanızı öneriyoruz.

En iyi orta seviye Samsung telefonlar

Samsung Galaxy A71 5G

A71, Samsung'un şu anda sahip olduğu en iyi orta seviye model ve 5G bağlantısı var. Galaxy A71, amiral gemisi Samsung telefonlarının harika özelliklerinin çoğunu daha düşük bir fiyata sunuyor.

Samsung Galaxy S10 Lite

Diğer S10 telefonlar gibi kavisli bir ekranı ve telefoto kamerası yok ama yine de güzel bir tasarıma sahip ve harika bir performans sunuyor. Kameralar şaşırtıcı derecede iyi ve yazılım deneyimi baştan sona "Samsung"un dokusunu yansıtıyor. Ayrıca bu cihaz için iki yıllık Android güncellemesi vaat ediyor.

En iyi bütçe Samsung telefonları

Samsung Galaxy A51 5G

6.5 inçlik Galaxy A51'in bu özel varyantı diğerinden daha büyük bir bataryaya sahip. Ekstra 2 GB RAM ve daha hızlı Snapdragon 765 işlemci de sunuyor.

LTE sürümü ile aynı ekran deliğine, 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne, aynı genel tasarım diline, tamamen plastik yapıya, 128 GB dahili depolama alanı, dörtlü arka kamera sistemi, tek 32MP selfie lens, ekran içi parmak izi sensörü, microSD kart yuvası ve … bir kulaklık girişi var!