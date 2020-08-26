Galaxy Note 20 ve Ultra Nasıl Kapatılır ve Baştan Başlatılır?

Akıllı telefon üreticileri sık sık kullanıcılara açıklanmayan basit tasarım değişiklikleri yapar. Telefonunu kapatma veya yeniden başlatma gibi küçük şeyler genellikle bunların arasındadır. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra nasıl kapatılır ve baştan başlatılır bunu ele alıyoruz.

Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra nasıl kapatılır?

Gerekli adımları öğrendikten sonra Galaxy Note 20'nizi kapatmak oldukça kolaydır. İşte yapmanız gerekenler:

Adım 1. Güç düğmesi ile ses kısma düğmesine aynı anda basın.

Adım 2. Kapat üzerine dokunun.

Samsung bunu daha kolay hale getirme seçeneği de sunuyor. Note 20'yi Güç düğmesine uzun basarak kapatmak için şu adımları izleyin:

Adım 1. Ayarlar'a gidin.

Adım 2. Gelişmiş özellikler üzerine dokunun.

Adım 3. Yan tuşa dokunun.

Adım 4. Bas ve basılı tutun altındaki Kapat menüsüne dokunun.

Bunun ardından Note 20'yi artık güç düğmesini birkaç saniye basılı tutarak doğrudan kapatabilirsiniz.

Yan tuş menüsüne ulaşmanın başka bir yolu, yukarıda açıkladığımız gibi sesi kısma ve güç düğmelerini basılı tutmak ve ardından ekranın altındaki Yan tuş ayarlarına dokunmaktır.

Bu işlemlerin uzun basma ile Bixby'ye erişmeyi devre dışı bırakacağını unutmayın.

Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra nasıl yeniden başlatılır?

Tahmin edebileceğiniz gibi, Galaxy Note 20'nizi yeniden başlatma süreci, onu kapatmaktan çok farklı değil. İşte adımlar:

Adım 1. Güç düğmesi ile ses kısma düğmesine aynı anda basın.

Adım 2. Yeniden Başlat'a dokunun.

Ekranınız yanıt vermiyorsa ve hard reset yapmak istiyorsanız, sesi kısmaya basın ve güç düğmesine uzunca basılı tutun.