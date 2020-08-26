TWRP modunda takılı kalmanın birçok farklı nedeni olabilir. Aşağıda potansiyel çözüm adımlarına değindik:

TWRP Modunda Takılı Kalma, Nasıl Çıkılır?

Cihaz sürekli TWRP'ye giriyorsa o halde boot bölümü silinmiş demektir ya da üzerinde TWRP yazılmış olabilir.

Eğer TWRP boot olarak flash'landıysa bunu düzeltmek için telefonunuzun stock ROM'unu yeniden flash'layın.

Fastboot ve ADB ile Flash Yapıldıysa

Cihaz ADB ve fastboot üzerinden flash'landıysa ve sonrasında TWRP modunda takılı kalındıysa aşağıdakileri yapın: