TWRP modunda takılı kalmanın birçok farklı nedeni olabilir. Aşağıda potansiyel çözüm adımlarına değindik:
TWRP Modunda Takılı Kalma, Nasıl Çıkılır?
Cihaz sürekli TWRP'ye giriyorsa o halde boot bölümü silinmiş demektir ya da üzerinde TWRP yazılmış olabilir.
Eğer TWRP boot olarak flash'landıysa bunu düzeltmek için telefonunuzun stock ROM'unu yeniden flash'layın.
Fastboot ve ADB ile Flash Yapıldıysa
Cihaz ADB ve fastboot üzerinden flash'landıysa ve sonrasında TWRP modunda takılı kalındıysa aşağıdakileri yapın:
- Bootloader menüsüne girin
- Menü 3 seçenekle açılır ve fastboot'a girin
- Telefonu PC'ye bağlayın
- ADB'yi ve fastboot'u açın
- Telefonunuz için stok recovery'yi indirin
- Fastboot flash recovery dosyaadı.img yazın (stock recovery'yi flash'layın)
- Telefon şimdi brick olmaktan çıkacak
- Twrp'yi daha güvenli şekilde kullanmak için flash'lamayın, sadece fastboot boot recovery dosyaadı.img yazın