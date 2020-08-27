En İyi Ucuz Telefonlar – 2020

Ucuz akıllı telefon almak artık daima en yeni özelliklerden ve performanstan yoksun olmak anlamına gelmiyor. Şu anda satın alınabilecek en iyi ucuz telefonlar için yeni bir liste hazırladık. Amiral gemisi telefonlar 2020'de her zamankinden daha pahalılar. Ancak üst seviye cihazlar iyileştikçe ucuz akıllı telefonlar da aynı şekilde iyileşiyor. Her şeye rağmen 2000 liranın altında bir bütçeyle iyi bir cep telefonu satın almak hala mümkün.

En İyi Ucuz Android Telefonlar

Ucuz telefonları düşük bütçeli ekranları, yetersiz depolamaları ve tıknaz, plastik gövdeleriyle ayırt etme devri neredeyse geride kaldı. Bugünlerde 1500 lira seviyesinde Full HD ekranlı ve 8 mm ya da daha ince metal gövdeli bir telefona sahip olmak oldukça mümkün. Çoğu 4G bağlantısını destekliyor ancak hepsinde NFC bulunmuyor.

Alcatel 3 – Fiyat: 1400 TL

5.5 inç ekranı, 3000 mAh bataryası ve 2 GB RAM'i ile Alcatel 3, 145 gram ağırlığında oldukça hafif bir cihaz. Android 8.0 çalıştırıyor, micro USB üzerinden şarj oluyor ve MT6739 yonga setiyle günlük işlerin üstesinden gelebiliyor.

Alcatel 5 – Fiyat: 1450 TL

Alcatel 5, 5.7 inç ekran, 3000 mAH batarya ve 3 GB RAM ile gelmekte. Cihaz 720p ekran, Alcatel 3'den biraz daha hızlı bir çipset ve 144 gram gibi tüy kadar hafif gövde sunuyor. Bu kez micro USB yerine Type-C'den şarj olmakta.

Honor 7S – Fiyatı: 1480 TL

18:9 en boy oranlı 5.45 inç ekranıyla 3020 mAh pil kapasitesine sahip Honor 7S bugün satın alabileceğiniz en iyi ucuz telefonlar arasında. micro USB ile şarj oluyor ve MT6739 yonga seti diğer cihazlar gibi giriş seviyesinde.

Meizu M10 – Fiyatı: 1680 TL

6.5 inç modern ekranıyla Meizu 10 taşıdığı fiyatı en çok hak eden ucuz akıllı telefonlarda ilk sırada geliyor. Bu cihaz 4000 mAh gibi fiyatına göre başarılı pil kapasitesi sunuyor. MT6757CD yonga seti çoklu görevler için yeterli düzeyde.

Samsung Galaxy M11 – Fiyat: 1950 TL

Ucuz telefonlar arasında Galaxy M11 birçoklarının bütçesini en çok zorlayan model olacak. Burada Samsung kalitesini ve güvenirliliğini elde ediyorsunuz. Aynı zamanda 5000 mAh gibi oldukça büyük bir pil var. Snapdragon 450 ise kullanıcısına hızlı Qualcomm işlemci kullanma şansı veriyor.

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