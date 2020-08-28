Samsung’un bugüne kadarki en iyi telefonlarından biri olan Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra'nın bazı temel işlevleri diğer cihazlardan farklılar. Yeni cihazınızı tanıdıkça, eski telefonunuzla karşılaştırıldığında bazı şeylerin nasıl yapıldığı konusunda farklılıklar göreceksiniz. Daha önce Galaxy Note 20'nizi nasıl kapatacağınızı ele almıştık. Şimdi Note 20 ve Note 20 Ultra'da ekran görüntüsü almaktan bahsediyoruz.

Galaxy Note 20 ve Ultra'da Ekran Görüntüsü Almak

Şimdi bir ekran görüntüsü almak istiyorsanız, ancak Note 20'deki sihirli tuş kombinasyonun ne olduğundan tam olarak emin değilseniz aşağıdaki adımlara göz atın. Farklı Samsung modelleri arasında ekran görüntüsü kısayolunda değişiklikler sık sık olur.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'da ekran görüntüsü almak çok kolay, işte yapmanız gerekenler:

Sesi kısma ve güç düğmelerine aynı anda basın ve hızla bırakın. Çok uzun süre basılı tutarsanız, güç menüsüne geçersiniz.

Bir ses efekti ile birlikte bir ekran görüntüsünün alındığına işaret eden animasyonu göreceksiniz.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra, ekran görüntüsünü düzenlemek veya farklı mesajlaşma uygulamaları veya e-postayla hızlı bir şekilde paylaşmak için kullanabileceğiniz menüler olacak.

Ancak Note 20 serisinde, ekran görüntüsü almanıza izin veren başka bir yol var: S Pen.

Galaxy Note 20'de S Pen ile Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Ekranınızın bir bölümünü seçmek ve tam bir ekran görüntüsü almak için, S Pen'inizi çıkarmanız ve açılan menüden Akıllı seçim'i seçmeniz yeterlidir. Halihazırda S Pen'inizi kullanıyorsanız, kalem simgeli yüzen baloncuğa ve ardından Akıllı seçim üzerine dokunun.

Akıllı seçim ile ekran görüntüsü alırken dikdörtgen bir alan veya çizdiğiniz bir şekli kapsayan ekran görüntüsü alabilir ve ardından paylaşabilir veya üzerine yazabilirsiniz.

İşte bu, artık Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra'da nasıl ekran görüntüsü alacağınızı biliyorsunuz.