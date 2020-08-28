Kablosuz şarjı en hızlı telefonlar arasında birçok iddialı model var. Üst düzey amiral gemileri genel olarak görece hızlı kablosuz şarj ile geliyor. Ne var ki çoğu modeldeki hız, günümüzün kablolu şarj hızının çok altındadır.

Kablosuz Şarjı En Hızlı Telefonlar

Üretici Telefon Kablosuz şarj hızı Apple iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8 7.5W Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Note 20

Galaxy S20 Ultra, S20 Plus, S20

Galaxy S10 Plus, S10, S10e

Galaxy S9 Plus, S9

Galaxy S8 Plus, S8

Galaxy S7 Edge, S7

Galaxy S6 Edge, S6 15W Galaxy Note 10 Plus, Note 10

Note 9

Note 8

Note 6

Note 5 15W Google Pixel 4, 4 XL

Pixel 3, 3 XL 10W OnePlus OnePlus 8 Pro 30W LG V60

G8X, G8 15W V50, V40 10W V30

G7, G6 ve daha eski 5W Sony Xperia 1 II 11W Motorola Edge+ 18W Huawei P40 Pro+ 40W P40 Pro

Mate 30 Pro 27W Xiaomi Mi 10 Pro 30W Oppo Reno Ace 40W

Kablosuz Şarj Nasıl Çalışır?

Kablosuz şarj, elektriğin öncüsü Nikola Tesla'nın manyetik rezonans kuplajını gösterdiği 19. yüzyılın sonlarından beri var. (iki devre, bir verici ve bir alıcı arasında manyetik alan oluşturarak hava yoluyla elektriği iletmek). Ancak kablosuz şarjın günlük hayatımızdaki araçlara uygulanışı çok daha uzun zaman aldı. Telefonlarda ise yeni yeni görüyoruz. 2012'de çıkan Nokia 920 ilk kablosuz şarjlı telefondur.

Kablosuz şarjda, düşük güç sinyallerini iki cihaz arasında iletmek için iki rezonant endüktif bağlantı kullanılır. Bunlar normal bir kablolu bağlantı gibi elektriği birbirlerine dokunmadan iletmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kablosuz şarjı ileten cihazda verici bobini ve telefonda ise alıcı bobini olur. Kablosuz şarj istasyonu düzenli olarak elektrik sinyali gönderir ve alıcı bobine yeterince yakınsa sinyal rezonans değişikliğine uğrar (baz istasyonu sinyalindeki salınım genliğinin değişmesi – daha hızlı titreşmesi). Sinyalin dalga biçimi zamanla modüle edilir (telefondaki bobinin gücün gönderildiğini bilmesini sağlamak için değiştirilir) ve endüktif şarj başlar.