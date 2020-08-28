Kablosuz şarjı en hızlı telefonlar arasında birçok iddialı model var. Üst düzey amiral gemileri genel olarak görece hızlı kablosuz şarj ile geliyor. Ne var ki çoğu modeldeki hız, günümüzün kablolu şarj hızının çok altındadır.
Kablosuz Şarjı En Hızlı Telefonlar
|Üretici
|Telefon
|Kablosuz şarj hızı
|Apple
|iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
|7.5W
|Samsung
|Galaxy Note 20 Ultra, Note 20
Galaxy S20 Ultra, S20 Plus, S20
Galaxy S10 Plus, S10, S10e
Galaxy S9 Plus, S9
Galaxy S8 Plus, S8
Galaxy S7 Edge, S7
Galaxy S6 Edge, S6
|15W
|Galaxy Note 10 Plus, Note 10
Note 9
Note 8
Note 6
Note 5
|15W
|Pixel 4, 4 XL
Pixel 3, 3 XL
|10W
|OnePlus
|OnePlus 8 Pro
|30W
|LG
|V60
G8X, G8
|15W
|V50, V40
|10W
|V30
G7, G6 ve daha eski
|5W
|Sony
|Xperia 1 II
|11W
|Motorola
|Edge+
|18W
|Huawei
|P40 Pro+
|40W
|P40 Pro
Mate 30 Pro
|27W
|Xiaomi
|Mi 10 Pro
|30W
|Oppo
|Reno Ace
|40W
Kablosuz Şarj Nasıl Çalışır?
Kablosuz şarj, elektriğin öncüsü Nikola Tesla'nın manyetik rezonans kuplajını gösterdiği 19. yüzyılın sonlarından beri var. (iki devre, bir verici ve bir alıcı arasında manyetik alan oluşturarak hava yoluyla elektriği iletmek). Ancak kablosuz şarjın günlük hayatımızdaki araçlara uygulanışı çok daha uzun zaman aldı. Telefonlarda ise yeni yeni görüyoruz. 2012'de çıkan Nokia 920 ilk kablosuz şarjlı telefondur.
Kablosuz şarjda, düşük güç sinyallerini iki cihaz arasında iletmek için iki rezonant endüktif bağlantı kullanılır. Bunlar normal bir kablolu bağlantı gibi elektriği birbirlerine dokunmadan iletmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kablosuz şarjı ileten cihazda verici bobini ve telefonda ise alıcı bobini olur. Kablosuz şarj istasyonu düzenli olarak elektrik sinyali gönderir ve alıcı bobine yeterince yakınsa sinyal rezonans değişikliğine uğrar (baz istasyonu sinyalindeki salınım genliğinin değişmesi – daha hızlı titreşmesi). Sinyalin dalga biçimi zamanla modüle edilir (telefondaki bobinin gücün gönderildiğini bilmesini sağlamak için değiştirilir) ve endüktif şarj başlar.