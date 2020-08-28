Neredeyse iki yaşındaki Xiaomi Mi Mix 3'ün küresel birimleri MIUI 12 yazılımının son sürümünü almaya başladı. Yazılım sürümü V12.0.1.0.QEEMIXM'dir ve aşağıdaki ekran görüntüsünün gösterdiği gibi birçok yenilik getiriyor.

Xiaomi Mi Mix 3 MIUI 12 Güncellemesi

Örneğin, iki yeni aşağı kaydırma hareketi var. Ekranın sağ üst köşesinden kaydırmak, Kontrol merkezini açar ve Bildirim gölgesini açmak içinse sol köşeden aşağı kaydırmak yeterlidir.

Liste ayrıca, optimize edilmiş belirli animasyonlarla birlikte Karanlık moddaki duvar kağıtları için parlaklık ve renk iyileştirmelerinden de bahsediyor. Durum çubuğuna bazı harika animasyon efektleri eklendi ve ekran şimdi animasyonla açılıyor. Kamera ile belgeleri taramak için yeni bir özel mod da var.

Güncelleme, güvenlik yamasını Ağustos 2020'ye kadar yükseltiyor. Elbette daha başka güncellemeler olması ve değişim günlüğünde belirtilmemiş olması muhtemel. Bu yüzden daha fazlasını öğrenmenin en iyi yolu güncellemeyi kendiniz yüklemektir.