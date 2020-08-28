Apple ve Epic Games, şirket Apple'a App Store'da haksız piyasa uygulamaları nedeniyle dava açtığı için hala devam eden bir yasal savaşın ortasında. Oyunun hem Apple hem de Android'in ilgili uygulama mağazalarından kaldırılmasının ardından Epic Games, her iki teknoloji devine de dava açtı. Ardından Salı günü mahkeme Epic Games'i bir konuda haklı buldu ve Apple'ın Epic Games'in API'ları ve sahip olduğu geniş oyun platformu Unreal Engine ile bağlarını koparmasına izin vermediğini açıkladı.

Yeni Fortnite Sezonu iPhone, iPad'de Olacak mı?

Bu da iOS OS'li iPhone ve iPad Fortnite oyuncularının Perşembe günü başlayacak olan oyunun en yeni sezonu (Marvel temaları içeren) oynayamayacağı anlamına geliyor. Epic Games, güncellenmiş son SSS'de bunu doğrulayarak Apple’ın ödeme sistemini kullanmaya geri dönme niyetinde olmadığını açıkladı.

Apple, Epic'in Apple ödemelerini kullanması durumunda Fortnite'ı App Store'a ekleyeceğini belirtiyor. Epic Games ise serbest piyasa rekabetine inanıyor ve kullanıcıların daha az ödeme yapmaya hakkı olduğunu savunuyor. Epic Games Apple'ı geliştiricileri baskılamak ve fiyatları şişirmekle suçluyor. Apple bu konuda işbirliği yapmadı. Açıkçası Epic Games, Fortnite'ın iOS'teki popülerliğini Apple'a ve onun mağazasına borçlu. %20 kesinti pek fazla olsa da Apple bu konuda haklı görünüyor.

Apple cihazlar Fornite'ın yeni sezonunu oynayamayacak olsa da, oyuncular 13.40 sürümünde kalarak oynamaya devam edebilirler. Bu Apple cihazları yalnızca diğer Apple cihazlarındaki oyunculara karşı oynayabilecek. Bu nedenle platformlar arası çevrimiçi çok oyunculu imkanı da yok olmuş olacak.