Yeni Asus Zenfone 7 ve 7 Pro sesi kamera uygulamasından daha iyi yakalamak için gelişmiş özellikler sunan üç mikrofona sahip – ancak bu ses sadece sıradan bir ses değil. Bu telefonlar Nokia'nın OZO Audio ses işleme özelliğini kullanıyor.

Asus Zenfone 7 ve 7 Pro'da Nokia OZO Ses İşleme Özelliği

Nokia OZO'nun en basit kullanım senaryolarından biri rüzgar sesini bastırarak sesi filtreleyen rüzgar filtresi işlevidir. Mic Focus ise cihazdaki mikrofonların kamera yakınlaştırmasını takip etmesini ve belirli bir ses kaynağına odaklanmasını sağlıyor.

Mikrofonların yönünü kameranın odak noktasına yakınlaştırmadan ayrı olarak kontrol etmek isterseniz de Akustik Odağı özelliğini kullanıyorsunuz (bu özellik sadece Pro video modunda mevcut).

Bu arada Asus ROG Phone 3 de kamera tarafında Nokia OZO ses teknolojisini kullanıyor. OZO VR departmanı kapanırken bugün OZO Audio ekibi güçlenmeye devam ediyor. Asus'un yanı sıra artık Oppo ve OnePlus da Nokia'nın üstün ses teknolojisini kullanıyor.