Kablosuz Şarj Sunan Telefon Markaları: Hangisi En İyi?

Daha önceki yazımızda en hızlı kablosuz şarja sahip telefonları listelemiştik. Bu yazıda ise her bir telefon markasının kablosuz şarj teknolojisinin özelliklerini karşılaştırıyor ve hangisinin en iyi olduğuna göz atıyoruz.

Kablosuz Şarjı En İyi Telefon Markası

Hangi akıllı telefon markası en iyi kablosuz şarja sahip beraber öğrenelim.

iPhone'ların Kablosuz Şarj Teknolojisi

Başlangıçta iPhone kablosuz şarjı yalnızca 5W gibi düşük hızlarda mevcuttu, ancak Eylül 2019'da iOS 13.1'in piyasaya sürülmesiyle Apple, tüm modelleri için 7.5W şarj hızının kilidini açtı. Bu diğer birçok iPhone özelliğinde olduğu gibi bu listedeki çoğu Android telefondan önemli ölçüde geride. Ancak telefon ne kadar yavaş şarj olursa batarya o kadar az ısındığından pil ömrü için daha iyi olduğu söylenebilir.

Samsung Galaxy Telefonların Kablosuz Şarj Teknolojisi

Samsung, uzun süredir kablosuz şarjı destekleyen bir başka şirket ve 2015'ten itibaren Galaxy S6 serisi kablosuz şarj bobini ile gelen ilk Samsung amiral gemileri oldu.

Teknoloji zamanla gelişti ve en yeni Samsung telefonları, uyumlu bir şarj cihazıyla 15W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Kabloluya göre elbette sıradan bir değer.

Google Pixel Telefonların Kablosuz Şarj Teknolojisi

Google Pixel serisi, Pixel 3 serisi ile birlikte kablosuz şarj desteği ekledi ve özellik Pixel 4 serisinde de mevcut.

Maksimum 10W şarj hızına çıkmak için Google Pixel Stand için 80 $ harcamanız gerekiyor. Bu fiyat piyasadaki en pahalı şarj çözümlerinden biridir ancak çıkarılabilir bir kablo ve 18W duvar adaptörüyle birlikte gelir.

İlginç bir şekilde, üçüncü taraf bir şarj cihazına sahip bir Pixel telefon kullanırsanız, bu 10W kablosuz şarj hızını elde edemiyorsunuz ve telefon daha yavaş hızda şarj oluyor.

Google Pixel telefonlar için önerilen şarj cihazı: 10W Google Pixel Standı

LG Telefonların Kablosuz Şarj Teknolojisi

LG, akıllı telefonlarına kablosuz şarj dahil eden ilk şirketlerden biriydi ve bunu 2013'ten beri LG G2 ile yapıyor (evet, bu çok uzun zamandır sürüyor!).

Daha yakın zamanlarda, LG G serisi, LG V serisi ve LG Velvet'teki amiral gemisi telefonların tümü Qi standardı aracılığıyla kablosuz şarjı desteklemeye başladı.

LG hızlı kablosuz şarjı desteklediğini söylediği V30 gibi telefonları piyasaya sürdü ancak telefonlar sorunluydu ve gerçekte 5W oranında şarj oluyorlardı.

LG V40 ile başlayarak daha hızlı kablosuz şarj hızları mümkün oldu ve LG V60 ThinQ gibi en yeni telefonlar 15W kablosuz şarj hızlarını destekler.

OnePlus Kablosuz Şarj Teknolojisi

OnePlus uzun süredir telefonlarında kablosuz şarj sunmuyordu ancak OnePlus 8 Pro'nun piyasaya sürülmesiyle durum değişti.

Ve kablosuz şarj OnePlus 8 Pro ile zirve yaptı: Telefon 30W ile piyasadaki diğer birçok telefondan çok daha hızlı kablosuz şarja sahip. Yaklaşık bir buçuk saatte tam şarj sağlıyor ve 30 dakikalık şarj yaklaşık %50 kapasite sağlıyor.

Bununla ilgili bilmeniz gereken birkaç ilginç ayrıntı var:

Telefonunuzu gece şarj ederseniz, Uyku vakti modu varsayılan olarak etkinleştirilir ve bu açıkken şarj oranı 10 watt'a düşer. Daha düşük hızlar daha uzun vadeli pil sağlığı demektir.

OnePlus kablosuz şarj cihazı 8 mm kalınlığındaki kılıflarda bile çalışır.

Fanı vardır ve OnePlus, "kullanım sırasında hafif gürültü olması normaldir" der.

OnePlus telefonlar için önerilen şarj cihazı: Warp Charge 30 Kablosuz Şarj Cihazı

Huawei Kablosuz Şarj Teknolojisi

Huawei de en son telefonlarını kablosuz şarj ile donatıyor ve bir ara şarj hızlarında sektör lideri oldu. Son zamanlarda Huawei, P40 Pro ve P40 Pro Plus için son derece hızlı kablosuz şarj sağlayan 40W kablosuz şarj cihazları yaptı.

Huawei telefonları için önerilen kablosuz şarj cihazı: SuperCharge Kablosuz Şarj Standı

Xiaomi Kablosuz Şarj Teknolojisi

Xiaomi, kendisini piyasadaki en hızlı kablosuz şarj cihazları arasına yerleştiren 30W hızlı kablosuz şarja sahip. Çinli dev, 40W kablosuz şarj teknolojisini de test ettiğinden bahsetti.

Xiaomi telefonları için önerilen kablosuz şarj cihazı: Mi 30W Kablosuz Şarj Cihazı

Oppo Kablosuz Şarj Teknolojisi

Oppo Reno Ace, 65W kablolu şarj cihazını destekleyen ilk telefondur ve aynı zamanda etkileyici derecede hızlı kablosuz şarj ile birlikte gelir.

Bu sihrin arkasında 40W AirVOOC kablosuz şarj cihazı var. Ancak telefonun bu hızda kablosuz dolum yapabilmesi için yatay yerleştirilmesi gerekiyor. Kablosuz şarj cihazında gizli yan havalandırma yoluyla soğutucu fan var ve telefonu şarj ederken sıcaklığı 39°C'nin altına düşürmeye yardımcı oluyor.

Oppo, şarj cihazının Reno Ace'i bir saatten kısa sürede tamamen şarj edeceğini söylüyor. Ayrıca Qi uyumludur ve diğer Qi uyumlu telefonlarla kullanıldığında 10 W'a kadar güç sağlar.

Bu yazının yazıldığı an itibariyle kablosuz şarj desteği olan Realme telefon yok.