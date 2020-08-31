Cihazınızın IMEI numarasını bazı değişiklikler nedeniyle kaybettiyseniz ve SIM ağına bağlanamıyorsanız bu durum gününüzü mahvedebilir. Aşağıda Android'de kaybolmuş veya değiştirilmiş IMEI numarasını kurtarmayı ele alacağız. Geçersiz IMEI, Xiaomi Redmi, Micromax, Oppo, Samsung, Vivo, HTC, Sony vb. dahil olmak üzere çoğunlukla MediaTek cihazlarda görülen yaygın bir sorundur. Sorun genellikle custom bir ROM yüklediğinizde, Android cihazınızı hatalı şekilde güncellediğinizde veya IMEI'yi manuel olarak değiştirdiğinizde ortaya çıkar.

IMEI Nasıl Kurtarılır?

Sorun çoğunlukla Mediatek tabanlı Android akıllı telefonlarda ortaya çıkıyor. IMEI'nin silinmesi şebekenin SIM kart tarafından tanınmamasına neden olur ve SIM herhangi bir sinyal almaz.

Burada IMEI sorununu çözmek ve IMEI'nizi cihazınıza geri eklemek için izlenebilecek birkaç yöntemden bahsettik. IMEI kurtarma işlemi hassas adımları içerir ve riskli olabilir.

Yöntem 1. IMEI Numarası Atayın

⇒ Gereksinimler

Root'lu Android Telefon.

Cihazınızın IMEI numarasını bilmelisiniz.

⇒ IMEI Numarasını Öğrenin

Telefonda *#06# tuşlayın. Ayrıca Ayarlar altındaki Telefon hakkında bölümünde de IMEI'yi kontrol edebilirsiniz.

IMEI'yi kutuda veya pilin üstünde de bulabilirsiniz.

MTK Engineering Mode App aracını indirin (tercihen Mobile Uncle tools da kullanılabilir)

Kayıp IMEI'yi Kurtarmak İçin İzlenecek Adımlar

⇒ Kök Erişimi gereklidir.

Adım. 1 MTK Uygulamasında MTK settings 'i seçin.

'i seçin. Adım. 2 Bağlantıya gidin ve CDS information 'ı seçin.

'ı seçin. Adım. 3 CDS'de Radio information 'ı seçin.

'ı seçin. Adım. 4 Phone 1'i seçin ve giriş kutusuna AT+EGMR = 1,7,”IMEI Numaranız” yazın ve Send AT Command 'e basın. Şimdi cihazı yeniden başlatın.

yazın ve 'e basın. Şimdi cihazı yeniden başlatın. Adım. 5 Çift SIM'li bir cihazınız varsa, tekrar MTK uygulamasına gidin ve Phone 2'yi seçin ve AT+EMGR = 1,10,"IMEI Numaranız" komutunu girin, komutu gönderin ve cihazı yeniden başlatın.

Not: Komut çalışmazsa, AT+EMGR yerine AT +EMGR yazın.

Yöntem 2. IMEI Backup'ı Yükleyin

⇒ Gereksinimler

IMEI'yi Geri Getirmek İçin İzlenecek Adımlar

Adım. 1 MTK uygulama dosyasını açın ve Y komutunu girin ve enter tuşuna basın.

komutunu girin ve enter tuşuna basın. Adım. 2 Şimdi IMEI numarasını girin ve enter tuşuna basın.

Adım. 3 IMEI numarasını tekrar girin ve enter tuşuna basın.

Adım. 4 Bir IMEI.bak dosyası oluşturun ve bunu cihazınızın depolama alanına kopyalayın.

dosyası oluşturun ve bunu cihazınızın depolama alanına kopyalayın. Adım. 5 Mobile Uncle Tool aracını açın, IMEI Backup 'ı seçin ve .bak dosyasını geri yükleyin (restore)

'ı seçin ve .bak dosyasını geri yükleyin (restore) Adım. 6 Tamamlandığında cihazı yeniden başlatın. Şebeke şimdi gelmelidir.

Yöntem 3. Aygıt Kodlarını ve Komutlarını Kullanın

Bu yöntem Samsung cihazları için tercih edilir ancak diğer akıllı telefonlar üzerinde de deneyebilirsiniz.

Telefonda *#197328640# veya *#*#197328640#*#* yazın

Command Mode'da "Common" seçin

(Imp) Komut ekranından çıkmadan menü tuşuna basın.

Key input'u seçin ve FTM'yi KAPATIN (OFF)

Bir dakika sonra SIM'i çıkarın. SIM'i takmadan cihazı açın.

Telefon açıldığında, komut moduna tekrar girin – *#197328640#

Debug Screen'i ve ardından control'ü seçin.

Daha sonra ise "RRC (HSDPA)"

Ağda kayıtlı değil hatasını düzeltmek için RRC revision'a basın.

HSDPA only'yi seçin

Telefonunuzu yeniden başlatın ve ardından IMEI numarasının geri yüklenip yüklenmediğini görmek için SIM'i takın ve *#06# tuşlayın

Not: MTK uygulamasında gereksiz değişiklikler yapmayın, çok hassas bir araçtır.