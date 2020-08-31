Realme 6 Pro'da Bootloader açma adımlarından bahsedelim. Aşağıda indirme linki ile 6 Pro'nun bootloader kilidini kaldırmak için ihtiyacınız olan işlemlerin detaylı süreçleri yer alıyor.
Realme 6 Pro'da Bootloader Kilidini Açma Adımları
İndirme linkleri:
- Realme 6 Pro Bootloader açma aracı: DeepTesting_realme 6pro.apk
Adımlar:
Bootloader'ın kilidini açmak için Realme 6 Pro'nuzda "Ayarlar"> "Telefon hakkında" seçeneğine gidin ve "Artık Geliştirici Modundasınız!" mesajını görene kadar "Sürüm" e yedi (7) kez dokunun. Telefonunuzdaki gizli Geliştirici Seçenekleri etkinleşecek. Telefonunuzda "Ayarlar"> "Ek Ayarlar"> "Geliştirici seçenekleri"ne gidip "OEM Kilit Açma/Unlock" anahtarını AÇIK konuma getirerek erişin.
- Şimdi yapılacak bir sonraki şey DeepTesting_realme 6pro.apk kullanarak telefonunuzun bootloader'ını doğrulamaktır. APK'yi telefonunuza yükleyin.
- Artık bootloader'ın kilidini açmaya hazırsınız. Realme 6 Pro'nuzu Fastboot moduna getirin ve bir USB kablosu kullanarak PC'nize bağlayın. Ardından PC'nizde komut satırı penceresini başlatın.
- PC'nizde için komut satırı penceresine aşağıdaki komutu girin:
- fastboot devices
- Komut başlamazsa USB sürücüleri PC'nize doğru şekilde yüklenmemiş veya eksiktir. Böyle bir durumda bunları indirip kurun ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Şimdi aşağıdaki fastboot komutunu yazın ve bootloader kilit açma işlemini başlatmak için "Enter" tuşuna basın:
- fastboot flashing unlock
Komut girilir girilmez telefonunuzun ekranında bir onay istemi görüntülenecektir. Seçiciyi "UNLOCK THE BOOTLOADER" konumuna getirmek için Ses tuşlarını kullanın ve Realme 6 Pro'nuzdaki bootloader'ı onaylamak ve son olarak kilidini açmak için Güç tuşuna basın.
Realme 6 Pro'da tam bir veri silme işlemi gerçekleştirecek ve işletim sistemi yeniden açılacaktır.