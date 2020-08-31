Realme 6 Pro'da Bootloader açma adımlarından bahsedelim. Aşağıda indirme linki ile 6 Pro'nun bootloader kilidini kaldırmak için ihtiyacınız olan işlemlerin detaylı süreçleri yer alıyor.

Realme 6 Pro'da Bootloader Kilidini Açma Adımları

İndirme linkleri:

Realme 6 Pro Bootloader açma aracı: DeepTesting_realme 6pro.apk

Adımlar:

Bootloader'ın kilidini açmak için Realme 6 Pro'nuzda "Ayarlar"> "Telefon hakkında" seçeneğine gidin ve "Artık Geliştirici Modundasınız!" mesajını görene kadar "Sürüm" e yedi (7) kez dokunun. Telefonunuzdaki gizli Geliştirici Seçenekleri etkinleşecek. Telefonunuzda "Ayarlar"> "Ek Ayarlar"> "Geliştirici seçenekleri"ne gidip "OEM Kilit Açma/Unlock" anahtarını AÇIK konuma getirerek erişin.

Şimdi yapılacak bir sonraki şey DeepTesting_realme 6pro.apk kullanarak telefonunuzun bootloader'ını doğrulamaktır. APK'yi telefonunuza yükleyin.

Artık bootloader'ın kilidini açmaya hazırsınız. Realme 6 Pro'nuzu Fastboot moduna getirin ve bir USB kablosu kullanarak PC'nize bağlayın. Ardından PC'nizde komut satırı penceresini başlatın.

PC'nizde için komut satırı penceresine aşağıdaki komutu girin: fastboot devices

Komut başlamazsa USB sürücüleri PC'nize doğru şekilde yüklenmemiş veya eksiktir. Böyle bir durumda bunları indirip kurun ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Şimdi aşağıdaki fastboot komutunu yazın ve bootloader kilit açma işlemini başlatmak için "Enter" tuşuna basın: fastboot flashing unlock



Komut girilir girilmez telefonunuzun ekranında bir onay istemi görüntülenecektir. Seçiciyi "UNLOCK THE BOOTLOADER" konumuna getirmek için Ses tuşlarını kullanın ve Realme 6 Pro'nuzdaki bootloader'ı onaylamak ve son olarak kilidini açmak için Güç tuşuna basın.

Realme 6 Pro'da tam bir veri silme işlemi gerçekleştirecek ve işletim sistemi yeniden açılacaktır.