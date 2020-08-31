Redmi Note 9 Root İşlemi

Aşağıda Xiaomi Redmi Note 9 root işlemi adımlarını ele aldık. Bu adımlarla Note 9'u kolayca root edebilirsiniz. Her root işlemi gibi Note 9 root işlemi de kendi riskleri ile gelir. Yanlış bir işlemde telefonu "brick" durumuna sokarak kullanılamaz yapabilirsiniz.

Redmi Note 9 Root İşlemi Adımları

Riskleri göze alıyorsanız başlamadan önce cihazınızı en az %70'e kadar şarj edin.

  • Adım 1: Redmi Note 9 resmi ROM'unu buradan indirin – modelin ve ürün yazılımının eşleştiğinden emin olun. Aksi takdirde çalışmayabilir.
  • Adım 2: Telefonunuza Magisk Manager'ı (.apk) yükleyin.
  • Adım 3: İndirdiğiniz resmi ROM zip'inden boot.img dosyasını (yaklaşık 128MB) çıkarın ve telefona aktarın. Magisk Manager'da yükleye tıklayın ve boot.img'ye gidin. Ardından elinizde magisk_patched.img (yaklaşık 15MB) olacak. Bu dosyayı bilgisayarınıza aktarın. Fastboot.exe'nin bulunduğu Mi Unlock klasörünü seçebilirsiniz.
  • Adım 4: Fastboot recovery mode'a girin. Telefonunuzu yeniden başlatın. Mi Unlock aracının bulunduğu klasörde komut istemi (cmd) açın ve aşağıdaki kodu çalıştırın:
    • fastboot flash boot magisk_patched.img
  • Adım 5: Telefonu yeniden başlatın, işlem bu kadar.

İlk yöntem çalışmazsa aşağıdaki root yöntemlerine göz atın.

KINGOROOT

Redmi Note 9'u bilgisayarsız root etmek için:

  • Adım 1: Android'inizde KingoRoot.apk dosyasını ücretsiz indirin.
  • Adım 2: KingoRoot'u kurun ve başlatın.
  • Adım 3: One Click Root'u seçin.
  • Adım 4: Sonuç görünene kadar birkaç saniye bekleyin.
  • Adım 5: Başarısız olursa farklı root yöntemleri sunulabilir.
  • Adım 6: Hala başarısız olursa, daha yüksek başarı oranına sahip aşağıdaki KingoRoot Android PC yöntemine bakın.

Redmi Note 9'u bilgisayardan root etmek:

ONE CLICK ROOT

  • Adım 1: Aygıt sürücülerini ve One Click Root'u buradan indirin ve yükleyin.
  • Adım 2: Cihazınızda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin. (Ayarlar -> Geliştiriciler Seçeneği -> USB Hata Ayıklama Seçeneğini işaretleyin) (Cihazınızda Geliştirici seçeneklerini bulamazsanız, Ayarlar -> Hakkında -> Yapı'ya birçok kez dokunun.
  • Adım 3: Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
  • Adım 4: Uygulamayı açın.
  • Adım 5: Root'a basın.
  • Adım 6: Cihaz root edilene kadar birkaç saniye bekleyin.
  • Adım 7: Uygulama çekmecesinde SuperSu adlı bir uygulama bulacaksınız.
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