Xiaomi Redmi Note 9S cihazınızı kolayca root edebilirsiniz. Her root işlemi gibi Note 9S root işlemi de riskleri ile birlikte gelir. Tıpkı yanlış bir işlemde telefonun kullanılamaz hale gelmesi gibi.

Redmi Note 9S Root İşlemi

Riskleri göze alıyorsanız cihazınızı %70'e kadar şarj ederek başlayın.

Adım 1: Resmi ROM'u buradan indirin – telefonunuzun modelinin ve ürün yazılımının eşleştiğinden emin olun. Aksi takdirde, düzgün çalışmayabilir.

Adım 2: Telefonunuza Magisk Manager'ı (.apk) yükleyin.

Adım 3: İndirdiğiniz resmi ROM zipinden boot.img dosyasını (yaklaşık 128MB) çıkarın ve telefona aktarın. Magisk Manager'da yükleye tıklayın ve boot.img'ye gidin. Ardından elinizde magisk_patched.img (yaklaşık 15MB) olacak. Bu dosyayı bilgisayarınıza aktarın. Fastboot.exe'nin bulunduğu Mi Unlock klasörünü seçin.

Adım 4: Fastboot recovery mode'a girin. Telefonunuzu yeniden başlatın. Mi Unlock aracının bulunduğu klasörde komut istemi (cmd) açın ve aşağıdaki kodu çalıştırın: fastboot flash boot magisk_patched.img

Adım 5: Telefonu yeniden başlatın, bu kadar.

İlk yöntem çalışmazsa aşağıdaki root yöntemlerine göz atın.

KINGOROOT

Redmi Note 9S'i bilgisayarsız root etmek:

Adım 1: Androidinizde KingoRoot.apk dosyasını ücretsiz indirin.

Adım 2: KingoRoot'u kurun ve başlatın.

Adım 3: One Click Root'u seçin.

Adım 4: Sonuç görünene kadar birkaç saniye bekleyin.

Adım 5: Başarısız olursa farklı root yöntemleri sunulabilir.

Adım 6: Hala başarısız olursa, daha yüksek başarı oranına sahip aşağıdaki KingoRoot Android PC yöntemine bakın.

Redmi Note 9S'i bilgisayardan root etmek:

Adım 1: KingoRoot Android'i (PC Sürümü) ücretsiz indirin ve yükleyin.

Adım 2: Kingo Android Root'un masaüstü simgesine çift tıklayın ve başlatın.

Adım 3: Android cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza takın.

Adım 4: Android cihazınızda USB Hata Ayıklama modunu etkinleştirin.

Adım 5: ROOT'a tıklayın.

Adım 6: Root başarılı olmalıdır.

ONE CLICK ROOT