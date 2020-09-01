MediaTek, bir yıldan uzun bir süre önce G90 serisi oyun yonga setlerini G90 ve G90T adıyla duyurdu. Şimdi şirket, G90T'nin %5 daha iyi GPU performansına sahip overclock edilmiş bir versiyonu olan yeni ve en iyi G95'i piyasaya sürüyor. Hala yalnızca 4G bağlantısını destekliyor ve Helio G90T ile aynı CPU düzenine, RAM'e ve bağlantıya sahip.

MediaTek Helio G95 ve G90T Farkı Nedir?

G95, TSMC’nin 12nm işlemiyle üretilmiş ve 2.0GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeğinin yanı sıra 2.05GHz’de saat hızına sahip iki Cortex-A76 çekirdeği ile birlikte geliyor. Mali G76 MC4 GPU, yukarıda belirtilen performans artışını sağlayan 900MHz saat hızına sahip. Bellek açısından, depolama alanı UFS 2.1 hızlarındayken 10 GB'a kadar LPDDR4x RAM desteği bulunuyor.

Helio G90T Helio G95 İşlem TSMC 12nm TSMC 12nm CPU, büyük çekirdek 2 x Cortex-A76 @ 2.05GHz 2 x Cortex-A76 @ 2.05GHz CPU, küçük çekirdek 6 x Cortex-A55 @ 2.0GHz 6 x Cortex-A55 @ 2.0GHz GPU Mali-G57 MC4 @ 800MHz Mali-G76 MC4 @ 900MHz RAM LPDDR4x, 10GB LPDDR4x, 10GB Depolama UFS 2.1 UFS 2.1 Ekran 1080p+, 90Hz 1080p+, 90Hz 4G Dual SIM Dual SIM Wireless Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Yeni G95, 90Hz yenileme hızına kadar FHD+ panellerinin yanı sıra 64MP kamera sensörleri ve 4K 30FPS video kayıtlarını destekliyor. Bağlantı açısından, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 var. Wi-Fi ve LTE eşzamanlılığı ile GPS, Glonass, Beidou ve Galileo GNSS desteği de sunuluyor.

Helio G95'in 3 Eylül'de çıkacak olan Realme 7 serisi ile görücüye çıkması bekleniyor. Bu işlemciyi önümüzdeki aylarda daha orta seviye oyun telefonlarında da göreceğiz.