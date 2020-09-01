Artık Netflix’in en popüler içeriklerinden bazılarını hesap açmadan izleyebilirsiniz. Önceden, ücretsiz deneme süresi için kaydolabiliyordunuz ancak akış platformunu test etmenin daha da kolay bir yolu sunulmaya başlandı.

Netflix'i Hesap Açmadan İzlemek

Hayranların en sevdiği Stranger Things'i, mimlerden ilham alan Bird Box'ı ve daha fazlasını izleyebilirsiniz – Netflix'te hesap açmadan izlenebilen tüm dizi ve filmleri aşağıda listeledik. TV şovlarının yalnızca ilk bölümünün mevcut olduğunu belirtelim, bu nedenle beğendiğiniz birini bulursanız, geri kalanını izlemek için hesap oluşturmanız gerekecek. Filmlerse baştan sonra izlenebilir.

Bir masaüstü tarayıcısı veya Android telefonunuzdaki tarayıcıyı kullanarak Netflix'te bu sayfayı ziyaret edin (iOS bazı nedenlerden dolayı desteklenmemektedir). Ayrıca, Netflix uygulamasını telefonunuzda veya akıllı televizyonunuzda kullanamıyorsunuz, bu işlemin tarayıcı üzerinden yapılması gerek.

Video düşük çözünürlükte açıldığında değiştirmenin bir yolu olmadığından bu durum mobilde pek ideal değil. Ayrıca hesap açmadan 4K akış testi yapmak iyi olurdu böylece Netflix'i satın almadan önce internet bağlantınızın bu içeriği kaldırıp kaldırmadığını görmüş olurdunuz.