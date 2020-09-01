Realme USB Sürücüleri İndirme Linkleri

Aşağıda Realme telefonların USB sürücü indirme linklerine yer verdik. Android’in açık kaynak ekosisteminden yararlanmak için önyükleyicinin kilidini açmak şarttır. Ayrıca özel ROM'lar yüklemek, TWRP gibi kurtarma araçlarından yararlanmak veya cihazlarını SuperSU veya Magisk aracılığıyla root'lamak isteyenler için Realme USB sürücülerini indirmek gerekiyor. Ayrıca bazı önemli ADB ve Fastboot komutlarını yürütmek bu USB sürücülerini gerektirir. Realme telefonlarda bu görevleri etkin şekilde gerçekleştirmek için Android SDK Platform Tools ve Realme USB sürücülerine ihtiyacınız var.

Realme Telefon USB Sürücüleri İndirme

Aşağıda hem Türkiye'de satılan hem de satılmayan bazı modeller de dahil olmak üzere tüm Realme cihazların USB sürücülerini bulacaksınız.