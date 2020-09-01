Realme USB Sürücüleri İndirme Linkleri

Aşağıda Realme telefonların USB sürücü indirme linklerine yer verdik. Android’in açık kaynak ekosisteminden yararlanmak için önyükleyicinin kilidini açmak şarttır. Ayrıca özel ROM'lar yüklemek, TWRP gibi kurtarma araçlarından yararlanmak veya cihazlarını SuperSU veya Magisk aracılığıyla root'lamak isteyenler için Realme USB sürücülerini indirmek gerekiyor. Ayrıca bazı önemli ADB ve Fastboot komutlarını yürütmek bu USB sürücülerini gerektirir. Realme telefonlarda bu görevleri etkin şekilde gerçekleştirmek için Android SDK Platform Tools ve Realme USB sürücülerine ihtiyacınız var.
Realme Telefon USB Sürücüleri İndirme
Aşağıda hem Türkiye'de satılan hem de satılmayan bazı modeller de dahil olmak üzere tüm Realme cihazların USB sürücülerini bulacaksınız.
|Cihaz model adı
|İndirme bağlantısı
|Realme 1
|USB Driver
|Realme 2
|USB Driver
|Realme C1
|USB Driver
|Realme C2
|USB Driver
|Realme C2 2020
|USB Driver
|Realme X
|USB Driver
|Realme 2 Pro
|USB Driver
|Realme 3
|USB Driver
|Realme 3 Pro
|USB Driver
|Realme U1
|USB Driver
|Realme C1 2019
|USB Driver
|Realme C2s
|USB Driver
|Realme C3
|USB Driver
|Realme X2 Pro
|USB Driver
|Realme X50 Pro 5G
|USB Driver
|Realme X50 5G
|USB Driver
|Realme X2
|USB Driver
|Realme XT
|USB Driver
|Realme XT 730G
|USB Driver
|Realme Q
|USB Driver
|Realme 5 Pro
|USB Driver
|Realme 5
|USB Driver
|Realme 5s
|USB Driver
|Realme 5i
|USB Driver
|Realme 3i
|USB Driver
|Realme X
|USB Driver
|Realme C11
|USB Driver
|Realme C15
|USB Driver
|Realme 6i
|USB Driver
|Realme 6S
|USB Driver
|Realme X3
|USB Driver
|Realme C3i
|USB Driver
|Realme Narzo
|USB Driver
|Realme Narzo 10A
|USB Driver
|Realme Narzo 10
|USB Driver
|Realme X3 Superzoom
|USB Driver
|Realme X50 Pro Player
|USB Driver
|Realme X50m 5G
|USB Driver
|Realme 6
|USB Driver
|Realme 6 Pro
|USB Driver