Realme USB Sürücüleri İndirme Linkleri

Realme USB Sürücüleri İndirme Linkleri

Aşağıda Realme telefonların USB sürücü indirme linklerine yer verdik. Android’in açık kaynak ekosisteminden yararlanmak için önyükleyicinin kilidini açmak şarttır. Ayrıca özel ROM'lar yüklemek, TWRP gibi kurtarma araçlarından yararlanmak veya cihazlarını SuperSU veya Magisk aracılığıyla root'lamak isteyenler için Realme USB sürücülerini indirmek gerekiyor. Ayrıca bazı önemli ADB ve Fastboot komutlarını yürütmek bu USB sürücülerini gerektirir. Realme telefonlarda bu görevleri etkin şekilde gerçekleştirmek için Android SDK Platform Tools ve Realme USB sürücülerine ihtiyacınız var.

Realme Telefon USB Sürücüleri İndirme

Aşağıda hem Türkiye'de satılan hem de satılmayan bazı modeller de dahil olmak üzere tüm Realme cihazların USB sürücülerini bulacaksınız.

Cihaz model adıİndirme bağlantısı
Realme 1USB Driver
Realme 2USB Driver
Realme C1USB Driver
Realme C2USB Driver
Realme C2 2020USB Driver
Realme X USB Driver
Realme 2 Pro USB Driver
Realme 3 USB Driver
Realme 3 Pro USB Driver
Realme U1USB Driver
Realme C1 2019USB Driver
Realme C2sUSB Driver
Realme C3 USB Driver
Realme X2 Pro USB Driver
Realme X50 Pro 5G USB Driver
Realme X50 5G USB Driver
Realme X2 USB Driver
Realme XT USB Driver
Realme XT 730G USB Driver
Realme Q USB Driver
Realme 5 Pro USB Driver
Realme 5 USB Driver
Realme 5s USB Driver
Realme 5iUSB Driver
Realme 3iUSB Driver
Realme X USB Driver
Realme C11 USB Driver
Realme C15 USB Driver
Realme 6i USB Driver
Realme 6SUSB Driver
Realme X3USB Driver
Realme C3i USB Driver
Realme Narzo USB Driver
Realme Narzo 10AUSB Driver
Realme Narzo 10USB Driver
Realme X3 SuperzoomUSB Driver
Realme X50 Pro Player USB Driver
Realme X50m 5GUSB Driver
Realme 6 USB Driver
Realme 6 Pro USB Driver
TEKNİK DESTEK İÇİN FORUM SAYFAMIZI KULLANABİLİRSİNİZ