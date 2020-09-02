Galaxy Note 20'da En İyi Dolby Atmos ve Ekolayzır Ses Ayarları

Samsung'un amiral gemileri, son birkaç yıldır stereo hoparlörlere ve Dolby Atmos özelliğine sahipti ve Note 20 serisi de istisna değil. Hem Galaxy Note 20 hem de Galaxy Note 20 Ultra, birkaç farklı moda sahip Dolby Atmos ve kendi EQ ayarlarına sahip. Peki bu seçenekler müzik için en iyi nasıl ayarlanır?

Galaxy Note 20'da En İyi Dolby Atmos Ayarları

Seçeneklerle kapsamlı bir şekilde uğraşarak en optimal ayarları bulabilirsiniz. Herkesin kulakları farklı ve EQ'yu kişisel zevkinize göre ince ayar yapmak isteyeceksiniz. Ancak şu yönergelerle başlayabilirsiniz:

Her ayrı modu denedik. Otomatik modun müziğimin / filmlerimin sesinde mid'i biraz artırdığını bulduk ancak sesin aynı zamanda genel olarak daha boğuk çıkmasına neden olduğunu gördük.

Film ve Ses modu ise mid'i garip şekilde kısıyor ve sesin kulağa daha "boş" gelmesine neden oluyor.

Galaxy Note 20'de en iyi Dolby Atmos ayarının Müzik olduğunda karar kıldık. Müzik aynı zamanda diğer tüm sesleri de daha iyi yapıyor.

Galaxy Note 20'da En İyi Ekolayzır Ayarları

Şimdi EQ'ya geçelim. Ekolayzır daha kişiseldir. Ancak birkaç genel bir ipucu verebiliriz:

Samsung telefonlarda EQ ile frekans artırmak tavsiye edilmez.

Bunun yerine istenmeyen frekansları azaltmak önerilir.

Peki neden? Çünkü Samsung'un EQ'su biraz tuhaf çalışır. Belirli bir frekansı +0'ın üzerine çıkardığınızda diğerleri düşürmeye başlayacaktır. Bu durum yükseltmek istediğiniz sesi ayarlamayı kabus haline getirmekle kalmaz aynı zamanda genel ses kalitesini de düşürür.

Daha fazla uzatmadan işte bizim seçtiğimiz en iyi Galaxy Note 20 ekolayzır ayarları:

Akıllı telefon hoparlörlerinin üretmeye eğilimli olduğu boğuk ses orta frekanslar düşürülerek önlenmiştir. Bazı tıslamalardan kurtulmak için de en yüksek frekanslar biraz kısılır.