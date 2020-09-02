OnePlus 8 Pro'nuzun önyükleyicisinin/bootloader'ının kilidini açmak, TWRP'yi kurmak, root yapmak veya yazılımda başka herhangi bir değişiklik yapmak için en üst düzey gereksinimdir.
OnePlus 8 Pro Bootloader Kilidi Açma
Neyse ki OnePlus telefonlarındaki bootloader, basit bir fastboot komutu kullanılarak kolayca açılabiliyor. Herhangi bir kilit açma anahtarı almanıza veya üreticiden sunucu taraflı onayı almanıza gerek yok, bu da süreci çok daha kolay ve çok daha az zaman alıcı hale getiriyor. OnePlus 8 Pro'da bootloader'ın kilidini açmak için:
- Önce Geliştirici Seçenekleri menüsünü etkinleştirin.
- Ardından "Ayarlar"> "Sistem"> "Geliştirici seçenekleri" ne gidin ve "OEM Kilit Açma" anahtarını AÇIK duruma getirin.
- Şimdi, OnePlus 8 Pro tamamen kapansın ve cihazı Fastboot Modunda başlatın.
- Telefonu Fastboot Modundayken USB üzerinden PC'nize bağlayın.
- PC'nin fastboot arayüzü üzerinden telefonunuzu tanıyıp onunla iletişim kurmasını sağlamak için PowerShell / Terminal'e aşağıdaki komutu girin:
- fastboot devices
- Komut çalışmazsa OnePlus USB sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun ve PC'nizdeki USB 2.0 bağlantı noktasını kullanın.
- Şimdi, OnePlus 8 Pro'nuzdaki bootloader'ın kilidini açmak için aşağıdaki fastboot komutunu girin:
- fastboot flashing unlock
- Komut girilir girilmez, telefonunuzun ekranında kilit açma işlemini onaylamanızı isteyen bir mesaj göreceksiniz. "UNLOCK BOOTLOADER" seçeneğini vurgulamak için Ses tuşlarını kullanın ve onaylamak için Güç düğmesine basın.
- Telefonunuz otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Bir uyarı mesajı görürseniz normaldir.