OnePlus 8 Pro'nuzun önyükleyicisinin/bootloader'ının kilidini açmak, TWRP'yi kurmak, root yapmak veya yazılımda başka herhangi bir değişiklik yapmak için en üst düzey gereksinimdir.

OnePlus 8 Pro Bootloader Kilidi Açma

Neyse ki OnePlus telefonlarındaki bootloader, basit bir fastboot komutu kullanılarak kolayca açılabiliyor. Herhangi bir kilit açma anahtarı almanıza veya üreticiden sunucu taraflı onayı almanıza gerek yok, bu da süreci çok daha kolay ve çok daha az zaman alıcı hale getiriyor. OnePlus 8 Pro'da bootloader'ın kilidini açmak için: