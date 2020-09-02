Qualcomm, Pazartesi günü en son oyun yonga seti Snapdragon 732G'yi tanıttı. Snapdragon 730G'nin devamı niteliğinde ve eski çipe kıyasla yükseltilmiş bir GPU ve CPU ile birlikte geliyor. Önceki nesil çipteki Kryo 470 CPU Prime çekirdeğindeki 2,2 GHz saat hızına kıyasla Snapdragon 732G 2,3 GHz saat hızına sahip ve "güçlendirilmiş" Adreno 618 GPU grafik işlemede %15'lik iyileştirme sağlıyor.

Oyun Çipi Snapdragon 732G Özellikleri ve İlk Telefonu

Snapdragon 732G'yi kullanan ilk telefon yakında piyasaya sürülecek olan yeni bir Poco telefon olacak. Qualcomm Technologies'in ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Kedar Kondap, "Snapdragon 732G'nin güçlü bir oyun deneyimi, gelişmiş yapay zeka ve üstün performans" sunacağını söyledi. Snapdragon 732G Türkiye gibi küresel pazarlar düşünülerek geliştirdi.

Poco'nun ürün başkanı Sam Jiang 732G'nin orta sınıfta yeni bir ölçüt oluşturacağını söylüyor ve bir telefonun fiyatı ile yetenekleri arasındaki ilişkiyi tamamen yeniden tanımlayacağına inanıyor.

Snapdragon 732G, True HDR Gaming sayesinde oyuncuların bir milyardan fazla renk tonunda kusursuz ve ultra gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamasına izin veriyor. Qualcomm Game Jank Reducer ve Physical Based Rendering (PBR) sayesinde oyun daha gerçekçi ve akıcı çalışıyor. Snapdragon X15 LTE modem, 800Mbps'ye kadar indirme LTE hızları sunar. Computer Vision ISP tek bir kameradan 192MP'ye kadar çözünürlük ve 30 fps'te 4K HDR video kaydı sunar.