Wi-Fi Direct adı verilen hızlı dosya aktarım teknolojisi 2011'de standart hale getirildi ve başlangıcından bu yana Bluetooth ile paylaşmaya göre en az on kat daha yüksek hız sundu. Android 2.3'ten beri üreticiler için bir seçenek halinde. Apple ise iOS 7'den beri "AirDrop" veya "Airplay" gibi pazarlama isimleri altında aynı özelliği kullanıyor.

Galaxy S20 ve Note 20'de Hızlı Dosya Paylaşımı Yapmak

Samsung bir süredir telefonlarında Direct Share'e sahipti, ancak Galaxy S20 ailesindeki yeni Quick Share özelliği ile dosya göndermek artık çok daha kolaydır.

Samsung Galaxy S20, Note 20, Z Flip veya Z Fold 2'nizde Quick Share hızlı dosya aktarım özelliğini nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Hızlı Paylaşım / Quick Share seçeneği varsayılan olarak açıktır, ancak değilse, durum çubuğundaki ikinci sayfadan etkinleştirin.

Bir dosya seçin (video, resimler, belgeler) ve S20 veya Z Flip üzerindeki paylaşım simgesine dokunun.

Paylaşım menüsünün üst çubuğunda, anında paylaşabileceğiniz telefonlar listelenir, istediğiniz birine dokunun. Diğer telefon veya tablette sorulduğunda Kabul Et'e basın ve dosya aktarımını başlatın (Hızlı / Doğrudan Paylaşım'ın açık olması gerekir).

Telefonunuz 2.1 yerine One UI 2.0 olan eski bir Galaxy ise, dosya paylaşım menüsüne gidin ve Cihazlara Gönder seçeneğine dokunun.

Samsung Galaxy S20 Ultra Quick Share Dosya Aktarım Hızları

İşte aşağıda Galaxy S20 Ultra Ultra ile 8K çözünürlükte 1,1 GB boyutlu videonun Quick Share / Hızlı Paylaşım ile aktarım hızları var:

Quick Share ile Galaxy S20 Ultra'dan Galaxy Z Flip'e göndermesi 28 saniye

Direct Share ile Galaxy Note 10+ ile Galaxy S10+ arasında göndermesi 26 saniye

Quick Share ile Galaxy Z Flip'ten Direct Share ile Galaxy S10+'a göndermesi 41 saniye

Quick Share ile Galaxy S20 Ultra'dan Direct Share ile Galaxy S10+'a göndermesi 26 saniye

Galaxy Z Flip ile bir dosyayı aktarmak veya almak bir şekilde diğer telefonlara kıyasla daha uzun sürüyor. Diğer Galaxy telefonlarda ise dosyayı Hızlı veya Doğrudan paylaşım yoluyla göndermeye bakılmaksızın, Wi-Fi Direct teknolojisi daima 26 saniye hız sundu.