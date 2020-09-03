Yenilenen Motorola Razr 5G, 9 Eylül'de (önümüzdeki Çarşamba) küresel sahnede boy gösterecek, şirket ayrıca ertesi gün için ikinci bir etkinlik planlıyor – bu etkinlik özellikle Çin pazarını hedefliyor.

Motorola'nın Yeni Katlanabilir Telefonu Razr 5G

Evet, bunlar yeni Razr telefonlar olacak. Kapaklı form faktörü bu telefonun en önemli satış noktası (aşağıdaki teaser resminde görebileceğiniz nostaljik versiyona göz atın).

Motorola, Razr 5G'nin katlanma hareketini yeni tanıtım posterinde gösteriyor.

Telefonun gerçekte neye benzeyeceğini merak ediyorsanız ve önceki sızıntıları kaçırdıysanız bu yeni görüntülere bakın. İkonik çene yeniden tasarlamış ancak dış kısmın geri kalanı büyük ölçüde aynı görünüyor. Büyük gelişmeler arasında 5G elbette en önemli olanı.

Söylentilere göre ilk katlanabilir Razr'a (6/128 GB'den 8/256 GB'a) kıyasla fazladan RAM ve depolama alanı olacak. Snapdragon 765G yonga seti tarafından güçlendirilecek olan cihazda batarya kapasitesi hafifçe artırılacak ve hızlı şarj 18 W'tan daha yüksek olacak.

Ön ve arka kameralar da yeni sensörlerle değiştiriliyor. 48MP ana, 20MP selfie kameralar dikkat çekici olacak. Ultra geniş ve tele kamera kadar iyi değiller ama yine de bir gelişme sayılır. Halihazırda 5G bağlantılı kapaklı telefon pazarında güçlü rakipler var. Bu telefonun başarısını belirleyecek olan şey fiyatlandırması olacak.