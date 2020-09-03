Poco X3 Özellikleri ve Tasarımı

Poco X3 NFC Pazartesi çıkıyor. İspanyol Tecvideos TV web sitesinden cihazın bir videosu ortaya çıktı ve tüm ayrıntılara yer verildi. Bu arada ayrı bir sızıntı ile fiyattan bahsedildi.

Poco X3 Sızdı, Özellikler ve Tasarımı

İlgili YouTube videoları kaldırıldı, ancak internetten bir şeyleri silmek zordur, bu yüzden burada bazı ekran görüntülerine sahibiz.

Bu seferki Poco telefon yeniden markalaşmış bir Xiaomi cihaz olmayacak – dört kameralı ve X-formasyonunda sıralanmış LED flaşlı tamamen yeni bir telefon olacak. 10.990 PHP'ye (225 $ / 190 €) mal olacak, ancak 12.990 PHP (265 $ / 225 €) karşılığında büyük olasılıkla daha fazla depolama alanına sahip sözde bir Premium sürüm sunulacak.

Video, telefonun tüm özelliklerini derinlemesine açıklıyor. Telefon Snapdragon 732G yonga setine sahip olacak ve bu birim 6GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelecek.

Ön tarafta, 20 MP selfie kamera için delikli 6,67 inç LCD bulunurken parmak izi tarayıcı yan tarafta ve güç düğmesi olarak iki işlevi var.

İnceleme yapan kişi, bu panelin Full HD+ çözünürlükle geldiğini ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu gösterdiğini, korumanın ise Gorilla Glass 5 olduğunu söylüyor.

Poco akıllı telefonu bir telefondaki en büyük pillerden biri olan 5,100 mAh batarya ile geliyor. Arkadaki ana kamera, f / 1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP kalitede ve 30 fps'de 4K video kaydını destekleyecek.