Samsung, One UI 2.5 güncellemesini Galaxy Z Flip, Galaxy S20 ve Galaxy Note10 serileri gibi eski amiral gemilerine ulaştırıyor. Sırada Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S10+ var. Ancak Samsung Galaxy S10 Lite yok.

Samsung Galaxy S10 Ailesi İçin One UI 2.5 Güncellemesi

Güncelleme sınırlı sayıda birime ulaşmaya başladı ve her şey yolunda giderse tüm küresel birimler önümüzdeki hafta veya iki hafta içinde güncellemeyi alacak.

Güncellemeye G973FXXU8DTH7 / G973FOXM8DTH7 / G973FXXU8DTH7 adı veriliyor. Boyutu ise 963 MB olarak açıklandı.

Yeni kullanıcı arayüzü, amiral gemilerine pek çok iyileştirme getiriyor, ancak en önemlisi artık Samsung Dex Wireless için destek var. Ayrıca ayrıntılı Wi-Fi bilgisi, AOD'de Bitmoji Çıkartmaları, yatay olarak bölünmüş klavye ve Pro Video özelliği de detaylar arasında.