Hayalet dokunuşlar çeşitli durumlarda meydana gelebilir.Telefonunuzu düşük kaliteli bir şarj kablosuna bağladıysanız, sayısallaştırıcı (dokunuşları algılayan ve bulan sensör) arızalanır. Bu geçicidir ve kabloyu çıkardığınızda telefon normal şekilde çalışır.

Android'de Ekran Kendi Kendine Basıyor

Bununla birlikte, düşük kaliteli kabloların tekrar tekrar kullanılması, sayısallaştırıcıda kalıcı hasara neden olabilir.

İkinci nedeni anlamak için, dokunmatik ekranın nasıl çalıştığını bilmek gerekir. Kapasitif dokunmatik ekranlar, bakır gibi malzemelerden veya elektrik yüklerini, her biri insan saçından daha küçük olan küçük tellerden oluşan elektrostatik bir ızgarada depolayan malzemelerden yapılmıştır.

Parmak ekrana dokunduğunda "devrenin tamamlaması" için parmağa küçük bir elektrik yükü aktarılır ve bu da ekranın o noktasında bir voltaj düşüşü yaratır.

Elleriniz terliyse ekrana her dokunduğunuzda, ekranda çok küçük bir ter damlası bırakırsınız. Ter, amonyak ve içinde çözünmüş çeşitli diğer tuzlar içerdiğinden, iletken bir yüzey görevi görür ve devreyi tamamlar. Başta zararlı değildir. Ancak ter nedeniyle dokunmatik ekran zamanla zarar görebilir.

Dokunmatik ekranların hasar görmesinin en yaygın nedenlerinden biri de kalitesiz ekran koruyucularıdır (temperli cam ve plastik olanlar dahil). Daha ucuz ekran koruyucuları genellikle zayıf malzemelerden yapılır ve bunları üreten kişiler genellikle bir önceki noktada bahsedilen iletkenlik gerçeğini dikkate almazlar. Sonuç olarak, sayısallaştırıcı, ekran koruyucunun çeşitli kısımlarından gelen yanlış sinyaller almaya başlar ve bunlar da kendi kendine basmayla sonuçlanır.

Bu sorun, aslında cam olmadıklarından, sert şeffaf plastik ve birbirine yapıştırılmış esnek bir plastik olduğundan, temperli camlarda daha belirgindir. Temperli bir camı kırdıysanız bu durumu görmüş olabilirsiniz. Genel olarak ekran koruyuculardan kaçının derim. Üzerinde Gorilla cam veya DragonTrail cam bulunan bir telefon satın alın.

Diğer Nedenler

Bunların dışında sayısallaştırıcıda üretim hataları olabilir (genellikle Micromax, Lenovo A7000 gibi daha ucuz telefonlarda sık görülür).

Sayısallaştırıcınıza zaten zarar verdiyseniz ve rastgele dokunuşlarla karşılaşıyorsanız, bunu düzeltmenin basit bir yolu yoktur. Basit bir uygulama yükleyerek bu sorunu çözdüğünü iddia eden birçok teknoloji kanalı var, ancak bir donanım sorunu yalnızca yazılımla çözülemez.

Öncelikle Gorilla veya DragonTrail gibi ekran koruması olmayan telefonları satın almayın. Bütçeniz düşükse, Xiaomi, Nokia gibi diğer seçenekleri tercih edin. Düşük kalite ekran koruyucuları kullanmayın. Ekranı çizmediğinizden emin olun. Çok önemli değilse plastik koruyucuları tercih edin ve temperli camlardan kaçının. Ekranınızı ara sıra mikrofiber bir bezle silin ve telefonunuza kirli parmaklarla dokunmadığınızdan emin olun (tabii ki çok acil değilse).