Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES Özellikleri ve Pil Ömrü

Honor Watch GS Pro sadece 250 avro ile oldukça uygun fiyatlı bir saat. Diş mekanları keşfetme konusunda tutkulu "macera severlere" hitap ediyor. Garmin'in benzer seçeneklerine önemli ölçüde alternatif olmayı başaran, 25 güne kadar mükemmel pil ömrüne sahip sağlam bir ürün.

Honor Watch GS Pro

Özel "dış mekan antrenman modunda" 100 saatten fazla süreye kadar pil sunuyor ve dahili GPS bağlantısı etkinleştirildiğinde pil dayanıklılık derecesi maksimum 48 saate düşüyor. Tamamen su geçirmez tasarımı sayesinde yüzmeye kadar her şeyi takip ediyor.

Alışılagelmiş kalp atış hızı monitörüne ek olarak, akıllı saat Huawei'in stres seviyelerini izlemek için tescilli TruRelax teknolojisine ve kan oksijen doygunluk takibine sahip. Cihaz, Kömür Siyahı, Marl Beyazı ve Camo Mavisi renk seçenekleri, paslanmaz çelik çerçeve halkası ve kadranın yanı sıra 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip keskin 1,39 inç AMOLED dokunmatik ekran sunuyor.

GS Pro özellikle hantal da değil. Yaklaşık 45 gram ve daha düşük maliyetli Honor Watch ES, 21 gram ile çok daha hafif.

Fitbit İçin Kötü Haber: Honor Watch ES

İlk bakışta Watch ES, Fitbit veya Garmin'in bütçe dostu aktivite takip bilekliklerine çok benziyor. Ancak 99.9 €'dan düşük fiyatıyla 1.64 inç büyük AMOLED renkli ekran ve 456 x 280 çözünürlük ile oldukça cezbedici.

Honor Watch ES, pil ömrü açısından Samsung'un yeni piyasaya sürdüğü Galaxy Fit 2 kadar etkileyici olmasa da, 10 günlük pil ömrü yukarıda belirtilen ekran boyutu göz önüne alındığında hala dikkat çekici.

Akıllı saat aynı zamanda bu fiyat aralığında tam olarak standart bir özellik olmayan hızlı şarj teknolojisini desteklerken, kalp atış hızınızdan uyku kalitenize, kan oksijen doygunluk seviyenize, stres seviyelerinize ve hatta adet döneminize kadar her şeyi izler.

Özetle, ürün, temelde hem akıllı saat hem de fitness takip özelliklerini birleştiriyor. Antrenmanları otomatik olarak algılar, akıllı telefon bildirimlerini büyük ve parlak bir ekranda gösterir ve hatta müzik çalma kontrolü sunar. Bağımsız GPS bağlantısı burada eksik olan tek büyük şey ve ultra uygun fiyatlı bir cihaz olduğundan önemli değil.

Hem Honor Watch ES hem de Honor Watch GS Pro, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere büyük Avrupa pazarlarında 7 Eylül Pazartesi günü ön siparişe açılacak.