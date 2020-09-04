Redmi, son birkaç aydır sektördeki en yoğun akıllı telefon üreticilerinden biri oldu ve şimdi telefon üreticisinin bir sonraki büyük Redmi akıllı telefonu piyasaya çıkmaya yakın görünüyor. Buna göre Redmi Note 10 kullanıcılara sunulmanın son aşamasına girdi.

Redmi Note 10 Özellikleri ve Tasarımı Sızdı

Raporlar, telefon üreticisinin bu ay veya bir sonraki ay resmiyete kavuşacak olan Redmi Note 10 serisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Çin merkezli kaynaklar telefonun neredeyse tamamlandığını iddia ediyorlar ve hatta Weibo'da cihazın sızdırılmış iki fotoğrafını paylaşarak telefonla ilgili önemli ayrıntıları ortaya koydular.

Sızan görüntüler Redmi telefonda sol köşede selfie kamerası için bir delik olacağını ortaya koyuyor. Görüntüler ayrıca cihazın 8 GB RAM ile eşleştirilmiş 2,4 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleneceğini gösteriyor. Cihazın ayrıca MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile geleceği söyleniyor.

Ayrı raporlar ve spekülasyonlar Redmi Note 10 Pro'nun Dimensity 820 veya Dimensity 720 yonga setiyle gelebileceğini belirtmekte. Bununla birlikte, diğer raporlar, geçen ay açıklanan Dimensity 800U yonga setinin burada yer alacağı yönündeydi.

Sızan görüntüler ayrıca Redmi Note 10'un sırtında yuvarlak hazneli bir kamera olacağını gösteriyor. Telefonun üç kamera ve bir LED flaşa sahip olduğu ve birincil lensin 48 megapiksel lens olduğu söyleniyor. Ancak cihazda bulunan diğer lensler hakkında çok az bilgi var.