Xiaomi Mi 10 Ultra, hemen hemen her görev, mükemmel şekilde yerine getiren 2020'deki en etkileyici amiral gemilerinden biridir. 16 GB'a kadar LPDDR5 bellek ve 512 GB UFS 3.1 depolamanın yanı sıra Snapdragon 865 ile öne çıkıyor. Kendisi en yüksek AnTuTu puanlı telefonlarda birinci.

Ağustos 2020'nin En Yüksek AnTuTu Puanlı Telefonları

AnTuTu, en iyi performans gösteren amiral gemisi sıralamasını yayınladı ve Mi 10 Ultra, 646.730 puanlık puanla en üst sırada yer aldı. Puanlar, 1-31 Temmuz tarihleri ​​ arasında AnTuTu V8'de 1.000'den fazla cihaz arasından belirlendi.

Snapdragon 865 ile çalışan başka bir cihaz olan iQOO 5 637.616 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Garip şekilde ROG Phone 3, Snapdragon 865+ yonga setine ve gelişmiş soğutmasına rağmen 629.245 puanla üçüncü oldu. Bu da birçok üreticinin AnTuTu'yu yanıltmak için özel ayarlar yaptığını bir kez daha kanıtlıyor.

Listede 620.311 puanla Black Shark 3S, 608.396 puanla vivo X50 Pro+ ve geçen ayın şampiyonu Oppo Find X2 Pro'yu da görüyoruz. Yakın zamanda piyasaya sürülen cihazların sayısı ve önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması beklenen diğer cihazların sayısı göz önüne alındığında, gelecek ayın grafiği çok sayıda yeni telefonla değişebilir.