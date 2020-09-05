Android telefonlarda ZIP dosyası flash'lama, bootloader açma, IMG dosyası yükleme ve daha fazlası için tonlarca ADB ve Fastboot komutu var. Ancak bilgisayarınızda Android SDK Platform Tools yüklü değilse tek bir kod dahi çalışmaz. Bu nedenle şimdiye kadar bu aracın gerekliliği ve önemi konusunda muhtemelen fikir edindiniz. Şimdi indirme bağlantılarının yanı sıra bu aracın çeşitli platformlardaki kullanım talimatlarıyla devam edelim.

Android SDK Platform Tools Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Artık işletim sisteminiz için Android SDK Platform Araçlarını aşağıdaki bağlantılardan indirip yükleyebilirsiniz:

Windows:

İndirme Dosyası: İndir

macOS

İndirme Dosyası: İndir

Linux

İndirme Dosyası: İndir

Android SDK ve Platform Tools Yükleme Adımları

ZIP paketini yukarıdan indirdikten sonra, PC'nizde uygun bir konuma çıkarın. Ancak, klasör isminde boşluk bırakılmaması şiddetle tavsiye edilir. Örneğin, C:\akillitelefon\platform-tools doğru bir örnektir. Ancak "C:\akiilitelefon\platform tools" değildir.

Ardıkda Platform Tools klasörü içinden ADB ve Fastboot komutlarını çalıştırabilirsiniz.