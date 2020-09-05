Realme sürücü indirme linklerine yer vermiştik. Şimdiyse Realme sürücü kurulum adımlarına geçelim. Kurulumla ilgili olarak android_winusb dosyasını kullanacağız. İçinde .inf uzantılı dosyası olacak. Android Bootloader arayüzünde ya da normal modda olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları denemeden önce dikkat etmeniz gereken birkaç ön koşul var.
Realme USB Sürücü Kurulum Adımları
Gereksinimler
- Başlamak için, cihazınızda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin. ADB komutlarını yürütmek ve cihazınızı Fastboot Moduna başlatmak için gerekli olacaktır.
- Ardından, Android SDK Platform Tools'u indirip yüklemek gerekiyor.
- Bunların her ikisi de yüklendikten sonra, Realme USB sürücü kurulum adımlarına devam edebilirsiniz.
Takip edilecek adımlar
- Cihazınız için indirdiğiniz USB sürücülerini çıkarın.
- Şimdi cihazınızı Fastboot modunda başlatabilirsiniz. ADB modundaki kullanıcıların USB Hata Ayıklamayı etkinleştirmesi yeterli olacaktır.
- Cihazınızı Fastboot'ta başlatmak için platform araçları klasörüne gidin. Bu klasörün adres çubuğuna CMD yazın ve Enter tuşuna basın.
- Bu işlem Komut İstemi'ni başlatacaktır. Realme cihazınızı USB kablosuyla PC'ye bağlayın ve CMD penceresine aşağıdaki komutu girin:
- adb reboot bootloader
- Cihazınız Fastboot veya Bootloader Modunda başlayacak.
- Şimdi bilgisayarınızda Windows simgesini sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
- Ardından Diğer Cihazlar bölümüne tıklayın. Cihazınız sarı ünlem işaretiyle Diğer veya Bilinmeyen Cihaz olarak gösterilecektir. Bunun nedeni şu anda gerekli USB sürücülerinin bilgisayarınızda yüklü olmamasıdır.
- Diğer veya Bilinmeyen Aygıt'a sağ tıklayın ve Sürücüleri Güncelle'yi seçin.
- Ardından sonraki menüde, Güncel Sürücü yazılımı için Bilgisayarıma Gözat'ı seçin.
- Ardından, bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver'i seçin.
- Ardından, cihaz türü menüsünden, Tüm cihazları göster'i seçin ve İleri düğmesine basın.
- Ardından, Diski Var düğmesine tıklayın.
- Gözat'a tıklayın ve daha önce çıkardığınız Realme USB sürücülerine gidin. Android_winusb dosyasını seçin ve Aç'a tıklayın.
- Ardından Android Bootloader Interface'e tıklayın ve sağ altta bulunan İleri düğmesine tıklayın.
- İleri'ye tıkladığınız anda, sürücü kurulumu başlayacaktır. Tüm süreç yalnızca birkaç dakika sürecektir. Tamamlandığında ilgili bir mesajla karşılanacaksınız.