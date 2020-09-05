Realme sürücü indirme linklerine yer vermiştik. Şimdiyse Realme sürücü kurulum adımlarına geçelim. Kurulumla ilgili olarak android_winusb dosyasını kullanacağız. İçinde .inf uzantılı dosyası olacak. Android Bootloader arayüzünde ya da normal modda olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları denemeden önce dikkat etmeniz gereken birkaç ön koşul var.

Realme USB Sürücü Kurulum Adımları

Gereksinimler

Başlamak için, cihazınızda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin. ADB komutlarını yürütmek ve cihazınızı Fastboot Moduna başlatmak için gerekli olacaktır.

Ardından, Android SDK Platform Tools'u indirip yüklemek gerekiyor.

Bunların her ikisi de yüklendikten sonra, Realme USB sürücü kurulum adımlarına devam edebilirsiniz.

Takip edilecek adımlar