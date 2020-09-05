Geçtiğimiz aylarda Samsung’un yaklaşan Galaxy S20 Fan Edition hakkında çok şey duyduk ve şimdi telefonun tüm temel özelliklerini açıklayan büyük bir sızıntı yapıldı S20 FE'nin yalnızca 4G özellikli Exynos 990 ve 5G özellikli Snapdragon 865 destekli modelle iki konfigürasyonda sunulacağına dair onay alıyoruz. Söylentiler, Avrupa pazarlarının her iki versiyonu da alacağına işaret etmekte.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri ve Tasarımı

Geri kalanlar arasında Corning Gorilla Glass 3 ile korunan, 120Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik Super AMOLED panel ve 32MP selfie kamera var. Çözünürlük 2400 x 1080 piksel olacak. Telefon 6GB RAM ve 128GB UFS 3.1 depolama alanı ve arkasında üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

Ana lens, OIS'li 12 MP genişliğinde bir lenstir. 12 MP ultra geniş açının yanında OIS özelliğine sahip 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto modülü var. Video tarafında, S20 FE, 4K çözünürlüğe kadar kayıt yapabiliyor.

Galaxy S20 Fan Edition'ın sağ tarafında güç düğmesi ve ses yükseltici bulunur ve USB-C bağlantı noktası alttadır. Akıllı telefonun başta Snapdragon 865 SoC ile geleceği söylendi, ancak son zamanlarda Exynos 990 yonga setiyle Geekbench'te görüldü ve şimdi iki sürümün olacağının onayını alıyoruz.

Ayrıca IP68 koruması, Kablosuz PowerShare ve bir ekran altı parmak izi okuyucusu var. Batarya 4.500 mAh'de gelecek ve 15W kablolu şarj özelliğine sahip olacak. Şarj hızı da 3C üzerinden onaylandı.

Galaxy S20 Fan Edition'ın yakında bu ayın sonunda veya Ekim başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geniş bir renk yelpazesinde satışa sunulacak.