Geçen hafta LG, çift ekranlı telefonunun LG Wing olarak adlandırılacağını söyledi. Tamamen açıldığında iki yan yana ekran halinde (her biri 5,6 inç) 8,3 inç tablet boyutunda bir cihaza dönüşen çift ekranlı Surface Duo'nun aksine LG Wing, 6,8 inç bir ana ekrana sahip. LG Velvet'te kullanılan panelin aynısı olduğuna dair spekülasyonlar var. Bu da 1080 x 2460 çözünürlük ve 20.5:9 en boy oranı demek.

LG Wing Tüm Oyunu Değiştirmek İçin Geliyor

Ana ekranın altında, büyük ekranın arkasına gizlenmiş ve ana ekrana kıyasla 90 derecelik bir açıyla dönebilen 4 inçlik ikincil kare bir ekran gizli. Kare ekranı dışarı çektiğinizde, ana ekran yataya döner ve her iki ekranın kombinasyonu "T" harfini ortaya çıkarır. YouTube'da bir video izlerken bununla ilgili ikinci ekranda daha fazla bilgi okumak mümkün oluyor.

Yani LG Wing'de iki ekran varken, bu şimdiye kadar gördüğümüz en sıra dışı tasarım olabilir. 1000 dolar fiyatında olacağı iddialar arasında.

LG bu sabah Güney Kore'de bu garip cihaz hakkında biraz daha bilgi yayınladı. Üretici, Explorer Project adını verdiği yeni mobil kategorisinin ilk ürünü olacağını söylüyor. LG, bu modellerin amacının "günümüz tüketicilerinin gelişen ve sürekli değişen ihtiyaçlarına odaklanarak ve yerleşik kullanıcı normlarına meydan okuyarak mobil cihazlarla etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmak" olduğunu söylüyor.