OnePlus 8 Bootloader kilidini açma adımlarından bahsedelim. OnePlus 8 bir süredir piyasada ve açıkçası piyasada bulunan en etkileyici cihazlardan biri. Size harika bir pakette amiral gemisi özellikleri ve görünümü sunar. OnePlus cihazlarıyla ilgili en güzel şey, her zaman harika geliştirici desteğine sahip olmalarıdır. Birçok kişi bu cihazları Pixel cihazlarına tercih eder. OnePlus 8'inizi yeni aldıysanız ve kilitsiz bir önyükleyici (bootloader) istiyorsanız, bu kılavuz OnePlus 8 bootloader kilidini kolaylıkla açmanıza yardımcı olacak. İşlem verilerinizi silecektir, bu nedenle devam etmeden önce yedekleme yapmanız önerilir.

OnePlus 8 Bootloader Kilidini Açma

OnePlus 8 bootloader'ının kilidini açma süreci hiç de zor değildir. Bootloader kodunun cihazınıza gelmesi için telefonunuzun IMEI'sini bir web sitesine girmeniz gereken günler geride kaldı. Her şey birkaç dakika içinde yapılabiliyor.

OnePlus 8 bootloader'ının kilidini açmak için sadece bir bilgisayara, bir USB kablosuna ve bilgisayarınızda ADB'yi etkinleştirecek küçük bir yükleyici paketine ihtiyacınız var. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Önkoşullar

Fastboot yükleyiciyi buradan indirin ve talimatları izleyin.

Bootloader Açma Adımları