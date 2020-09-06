OnePlus 8 Bootloader kilidini açma adımlarından bahsedelim. OnePlus 8 bir süredir piyasada ve açıkçası piyasada bulunan en etkileyici cihazlardan biri. Size harika bir pakette amiral gemisi özellikleri ve görünümü sunar. OnePlus cihazlarıyla ilgili en güzel şey, her zaman harika geliştirici desteğine sahip olmalarıdır. Birçok kişi bu cihazları Pixel cihazlarına tercih eder. OnePlus 8'inizi yeni aldıysanız ve kilitsiz bir önyükleyici (bootloader) istiyorsanız, bu kılavuz OnePlus 8 bootloader kilidini kolaylıkla açmanıza yardımcı olacak. İşlem verilerinizi silecektir, bu nedenle devam etmeden önce yedekleme yapmanız önerilir.
OnePlus 8 Bootloader Kilidini Açma
OnePlus 8 bootloader'ının kilidini açma süreci hiç de zor değildir. Bootloader kodunun cihazınıza gelmesi için telefonunuzun IMEI'sini bir web sitesine girmeniz gereken günler geride kaldı. Her şey birkaç dakika içinde yapılabiliyor.
OnePlus 8 bootloader'ının kilidini açmak için sadece bir bilgisayara, bir USB kablosuna ve bilgisayarınızda ADB'yi etkinleştirecek küçük bir yükleyici paketine ihtiyacınız var. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.
Önkoşullar
- Fastboot yükleyiciyi buradan indirin ve talimatları izleyin.
Bootloader Açma Adımları
- Ayarlar'a gidin ve ardından Telefon hakkında'ya gidin.
- Şimdi Yapı numarasını aramanız ve üzerine en az 8 kez dokunmanız gerekecek. Telefonunuz bir mesaj gösterecek veya şifre isteyecek.
- Menüye geri dönün, tamamen aşağı kaydırın ve RAM Boost'un hemen üzerinde, Geliştirici seçeneklerini bulacaksınız.
- Geliştirici seçeneklerinde, OEM kilit açma ve Gelişmiş yeniden başlatmayı açmanız gerek.
- Şimdi güç düğmesini basılı tutun ve görünen menüden Bootloader'ı seçin.
- Telefonunuz şimdi Fastboot / Bootloader moduna geçecektir.
- OnePlus 8'inizi bilgisayarınıza bağlayın.
- Komut istemini açın ve fastboot oem unlock yazın ve enter tuşuna basın.
- Telefonunuz şimdi yeni istemler gösterecek. Ses tuşlarını kullanarak bootloader kilidini açmayı (bootloader unlock) seçin ve onaylamak için güç düğmesine basın.
- Kilit açma işlemi şimdi başlayacak ve tamamlandığında, telefonunuz yeniden başlatılacak ve kilidi açılmış bir önyükleyiciniz (bootloader'ınız) olacak.
- Şimdi devam edebilir ve dilerseniz OnePlus 8 cihazınızı root edebilirsiniz.