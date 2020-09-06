OnePlus 8 Pro TWRP Kurulumu

OnePlus 8 Pro Bootloader Kilidi açma adımlarından bahsetmiştik. Şimdiyse Root işlemini ele alalım. Root'un ilk adımı TWRP yükleme işlemidir.

OnePlus 8 Pro TWRP Yükleme

Aşağıda TWRP yükleme dosyalarını bulacaksınız. Bizim tavsiyemiz en son TWRP sürümünü yüklemeniz yönündedir. Bunu "En son" ile belirttik.

OnePlus 8 Pro TWRP Recovery [En son] TWRP 3.4.0-2: twrp-3.4.0-2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.4.0-1: twrp-3.4.0-1-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.4.0-0: twrp-3.4.0-0-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test10: twrp-3.3.1-test10-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test8: twrp-3.3.1-test8-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test7: twrp-3.3.1-test7-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test4: twrp-3.3.1-test4-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test2: twrp-3.3.1-test2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-test1: twrp-3.3.1-test1-instantnoodle-unified-mauronofrio.img TWRP 3.3.1-0: twrp-3.3.1-0-instantnoodle-unified-mauronofrio.img



TWRP Kurulumu

TWRP recovery görüntüsünü (image) PC'nize indirin. İndirilen görüntü dosyasını "platform tools" klasörünün içine taşıyın ve bilgisayardan PowerShell / Terminal penceresini başlatın (klasörde boş bir alana sağ tıklayarak) Telefonunuzu tamamen kapatın ve Sesi Açma, Sesi Kısma ve Güç düğmelerini bir arada basılı tutarak Fastboot Moduna getirin. USB kablosunu kullanarak telefonu PC'ye bağlayın. PC'nizin fastboot arayüzü üzerinden telefonla iletişim kurabildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu girin: fastboot devices Şimdi, aşağıdaki komutu kullanarak OnePlus 8 Pro'nuza TWRP yüklemek için kurtarma görüntüsünü flaş edin (recovery image): fastboot flash recovery twrp-image-dosya-adı.img “Twrp-image-dosya-adı.img" kısmını TWRP recovery image'in adıyla değiştirin.

Örneğin, TWRP 3.4.0-2'yi kuracaksanız, komut şu şekilde olmalıdır: fastboot flash recovery twrp-3.4.0-2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img

Telefonunuzu şimdi doğrudan kurtarma moduna alın: Fastboot ekranının üst kısmında "Recovery Mode" seçimini görene kadar Ses tuşlarına dokunun. Ardından Güç düğmesine basın. Ardından TWRP sizden ekran şifresini girmenizi isteyecektir.

İşlem bu kadar. OnePlus 8 Pro cihazınızda TWRP moduna girdiniz.