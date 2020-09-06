OnePlus 8 Pro TWRP Kurulumu

OnePlus 8 Pro Bootloader Kilidi açma adımlarından bahsetmiştik. Şimdiyse Root işlemini ele alalım. Root'un ilk adımı TWRP yükleme işlemidir.
OnePlus 8 Pro TWRP Yükleme
Aşağıda TWRP yükleme dosyalarını bulacaksınız. Bizim tavsiyemiz en son TWRP sürümünü yüklemeniz yönündedir. Bunu "En son" ile belirttik.
- OnePlus 8 Pro TWRP Recovery
- [En son] TWRP 3.4.0-2: twrp-3.4.0-2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.4.0-1: twrp-3.4.0-1-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.4.0-0: twrp-3.4.0-0-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test10: twrp-3.3.1-test10-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test8: twrp-3.3.1-test8-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test7: twrp-3.3.1-test7-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test4: twrp-3.3.1-test4-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test2: twrp-3.3.1-test2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-test1: twrp-3.3.1-test1-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- TWRP 3.3.1-0: twrp-3.3.1-0-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
TWRP Kurulumu
- TWRP recovery görüntüsünü (image) PC'nize indirin.
- İndirilen görüntü dosyasını "platform tools" klasörünün içine taşıyın ve bilgisayardan PowerShell / Terminal penceresini başlatın (klasörde boş bir alana sağ tıklayarak)
- Telefonunuzu tamamen kapatın ve Sesi Açma, Sesi Kısma ve Güç düğmelerini bir arada basılı tutarak Fastboot Moduna getirin.
- USB kablosunu kullanarak telefonu PC'ye bağlayın.
- PC'nizin fastboot arayüzü üzerinden telefonla iletişim kurabildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu girin:
- fastboot devices
- Şimdi, aşağıdaki komutu kullanarak OnePlus 8 Pro'nuza TWRP yüklemek için kurtarma görüntüsünü flaş edin (recovery image):
- fastboot flash recovery twrp-image-dosya-adı.img
- “Twrp-image-dosya-adı.img" kısmını TWRP recovery image'in adıyla değiştirin.
- Örneğin, TWRP 3.4.0-2'yi kuracaksanız, komut şu şekilde olmalıdır:
- fastboot flash recovery twrp-3.4.0-2-instantnoodle-unified-mauronofrio.img
- fastboot flash recovery twrp-image-dosya-adı.img
- Telefonunuzu şimdi doğrudan kurtarma moduna alın: Fastboot ekranının üst kısmında "Recovery Mode" seçimini görene kadar Ses tuşlarına dokunun. Ardından Güç düğmesine basın.
- Ardından TWRP sizden ekran şifresini girmenizi isteyecektir.
İşlem bu kadar. OnePlus 8 Pro cihazınızda TWRP moduna girdiniz.