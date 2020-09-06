Galaxy S21 (S30) serisi yakın zamanda çıkmayacak ancak sızıntılar şimdiden yağmaya başladı. Seriye ait iki modelin Çin'in 3C ajansı tarafından onaylandığı iddia ediliyor. İlk varyant EB-BG991ABY (SM-G991) numarasına sahip Galaxy S21'dir (ya da S30). Listeye göre, 3,880 mAh nominal kapasiteli pil ile gelecek.

Samsung Galaxy S21'nin (S30) Dev Bataryası ve Özellikleri

Ardından Galaxy S21 Plus ya da S30 Plus olduğu söylenen ve model numarası EB-BG996ABY (SM-G996) olan bir başka model var. 3C sertifikasyon web sitesi bu yeni Samsung telefonun 4.660 mAh nominal kapasiteli pile sahip olacağını öne sürüyor.

Bunların derecelendirilmiş kapasiteler olduğunu ve tipik değerlerin daha yüksek olmasını beklediğimizi belirtelim.

Galaxy S21 bu anlamda muhtemelen selefinin 4.000mAh pilini devralacak olsa da Galaxy S21 Plus, Galaxy S20 Plus'ın 4.500 mAh pilinden daha büyük bir pille gelecek. Bu da Galaxy S21 Plus'ın 4,800mAh pile sahip olacağını iddia eden önceki raporlarla uyum gösteriyor.

Samsung, devasa pili hızla doldurmak adına 60W hızlı şarjı sunmayı planlıyor.

Ek olarak, Galaxy S21'in pillerinin Ningde Amperex Technology Limited adlı Çinli bir şirket tarafından üretileceği söyleniyor.

Şimdiye kadar duyduklarımıza dayanarak, Galaxy S21, ISOCELL Bright HM1 108MP sensörünün yeni bir sürümünü ve Qualcomm'un yeni 3D Sonic Max ekran içi parmak izi sensörünün iyileştirilmiş halini içerek. Bir rapora göre Galaxy S21 Ultra, S Pen ile de uyumlu olacak. Bu da Samsung'un Note serisini bırakacağı iddialarına bir işaret.

Çoğu pazarda muhtemelen Snapdragon 875 olacak ve diğer yerlerde Exynos 1000 olabilir. Son olarak Samsung'un yakın zamanda duyurduğu en hızlı, en yüksek kapasiteli DRAM ile gelecek.