Huawei, 2019 yılının Ağustos ayında, Harmony adlı yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini duyurdu. Birçoğu, bu yeni işletim sisteminin derhal Android'in yerini almak üzere Huawei tarafından kullanılacağını varsaydı. Huawei'in tüketici grubunun CEO'su Richard Yu, Harmony'nin akıllı hoparlörler, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, otomobiller ve akıllı telefonlar gibi çok çeşitli cihazlarda kullanılmasına izin veren bir mikro çekirdeğe dayandığına dikkat çekti. Huawei ayrıca HarmonyOS'un az miktarda RAM ile donatılmış ve yüzlerce gigabayt belleğe sahip cihazlarda çalışacağını kaydetti. Harmony OS şimdiye kadar tüketiciler için yalnızca televizyon setlerinde mevcuttu.

Huawei HarmonyOS'li Telefon Çıkaracağını Açıkladı

Yu bugün 2021'de Huawei'in HarmonyOS'li ilk telefonunu göndereceğini söyledi. Şirket 2020 HDC Geliştiriciler Konferansı sırasında yani 10 Eylül Perşembe günü Harmony OS'in ikinci sürümünü tanıtacak. İşletim sistemi tarafından desteklenen birkaç yeni cihaz duyurulacak ve Huawei yeni akıllı saatlerinde HarmonyOS kullanacak.

Yu, Huawei'in HarmonyOS çalıştıran bir telefon geliştirdiğini itiraf etti. Ancak şirketin Google ile yaptığı anlaşma nedeniyle telefonun henüz açıklanması yasak. Yönetici, HarmonyOS'un dünya çapında bir platform haline geleceğini söylüyor.

Yu önceki konuşmasında, yaklaşan Huawei Mate 40 serisinin yeni bir 5nm Kirin yonga serisi Kirin 9000'den güç alacağını söylemişti. Bu bileşenler sadece yeni 5nm işlemi kullanılarak üretilmekle kalmayacak, aynı zamanda daha güçlü olacak. 5G ve AI yetenekleri, CPU'lar ve GPU'lar gelişecek. Ancak ABD tarafından uygulamaya konulan yeni bir ihracat kuralı, dökümhanelerin ABD teknolojisi kullanılarak yapılan çipleri Huawei'ye göndermesini engelliyor. Yu, "Maalesef, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları altında, TSMC yalnızca 15 Eylül'den önceki siparişleri kabul etti. 15 Eylül'e kadar, Huawei için çip üretemeyecek. Yani Kirin 9000, Huawei Kirin'in son nesli olabilir." dedi.