OnePlus 8 şüphesiz harika bir cihaz. Etkileyici teknik özellikler ve olabildiğince zamansız genel bir tasarımı var. Son derece hızlı OxygenOS ile gelen cihazda root adımları da merak ediliyor. Bildiğimiz gibi, OnePlus cihazları harika topluluk desteğine sahip. Bu da cihazınızı kolaylıkla rootlayabileceğiniz ve normalde olduğundan çok daha fazla özelleştirme seviyesine sahip olduğunuz anlamına geliyor .

OnePlus 8 Root Adımları (Magisk)

OnePlus 8'i nasıl rootlayacağınıza bakıyorsanız doğru yerdesiniz. T üm süreç boyunca size rehberlik edeceğiz.

OnePlus'ın kolay bir cihaz olması sayesinde root prosedürü basittir. Talimatları izlediğiniz sürece hata olması ihtimal düşük.

Daha fazla zaman kaybetmeden doğrudan sürece geçelim.

Önkoşullar

Başlamadan önce, sorunsuz bir deneyim yaşamak için birkaç şeye ihtiyacınız olacak.

Magisk Manager'ı telefonunuza indirin.

ADB / Fastboot'u bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

OnePlus 8 telefonunuzun donanım yazılımını buradan indirin. Cihazınızın donanım yazılımı ile aynı sürüm olduğundan emin olun.

Telefonunuzun bootloader kilidini açın. Buradaki kılavuzu kontrol edebilirsiniz.

Tüm bunları hallettikten sonra root sürecini başlatabilirsiniz.

Adımlar

İndirdiğiniz firmware'den boot.img dosyasını çıkararak başlayın. Bu dosyayı telefonunuza kopyalayın.

Cihazınızda Magisk Manager'ın kurulu olduğundan emin olun.

Dosyayı kopyaladıktan sonra, Magisk Manager'ı başlatın ve ardından Yükle'ye ve ardından tekrar Yükle'ye dokunun.

Dosya Seç ve Düzelt yazan ikinci seçeneği seçin ( Select and Patch a File )

) Boot.img dosyasını telefonunuza yerleştirdiğiniz yere gitmeniz ve seçmeniz gerekecek.

Magisk Manager patch işlemini başlatacak ve çıktı dosyası magisk_patched.imag veya patched_boot.img adıyla indirme klasörüne kaydedilecek. Bunu tekrar bilgisayarınıza kopyalamanız gerekecek.

Dosyayı boot.img olarak yeniden adlandırın.

olarak yeniden adlandırın. Şimdi cihazınızı fastboot modunda başlatma zamanı. Bunu kolay şekilde yapmak için Geliştirici seçeneklerinde gelişmiş yeniden başlatmayı etkinleştirmiş olmanız gerek.

Cihazınız fastboot modundayken bilgisayarınıza bağlayın ve cmd penceresine fastboot devices yazın.

yazın. Ardından, fastboot flash boot boot.img yazmanız ve enter tuşuna basmanız gerekir.

yazmanız ve enter tuşuna basmanız gerekir. İşlem tamamlandığında, telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterlidir ve işiniz biter.

Telefonunuz yeniden başlatıldığında, Magisk Manager uygulamasına gidin. Birkaç saniye sonra root tamamlanacak. Magisk Manager cihazınızı yeniden başlatabilir.

Artık OnePlus 8'i root ettiğinize göre, devam edebilir ve cihazı istediğiniz gibi özelleştirmeye başlayabilirsiniz.