Bir kullanıcımız soruyor: "Yakın zamanda kullanılmış bir AirPods aldım ve iTunes'a giriş yapmaya çalıştığımda önceki sahibinin Apple ID'si beliriyor ve bir parola istiyor. Kendi Apple ID'mi kullanabilmek için bundan nasıl kurtulabilirim?" Aşağıda önceki cihaz sahibinin Apple ID'sini silme adımlarından bahsettik.

Önceki Cihaz Sahibinin Apple ID'sini Silme

Apple’ın iOS'li cihazları (iPhone, iPad ve iPod touch gibi) aygıtınızın kaybolması veya çalınması durumunda başkalarının aygıtınızı kullanmasını engellemek için tasarlanmış Etkinleştirme Kilidi adlı güvenlik özelliği sunar. Harika bir hırsızlık önleme özelliği olsa da, bir cihazın eski sahibi Apple ID'sini kasıtlı olarak silmemişse tüm işler zorlaşır.

Etkinleştirme Kilidi işleminin bir parçası olan iPhone'umu Bul / iPod'umu Bul özelliği etkin olduğunda Apple o aygıtın seri numarasını Apple ID'si ile birlikte veritabanında saklar. Temiz bir geri yüklemeden sonra bile, aygıt Apple’ın veritabanında kalmaya devam eder ve seri numarasına göre aygıtın yeniden etkinleştirildiğini görür.

Bunu düzeltmenin en iyi yolu önceki cihaz sahibine ulaşmak ve cihazı Apple ID'sinden kaldırmasını istemektir. Bunu Etkinleştirme Kilidi ekranına şifrelerini girerek veya iCloud'a erişerek yapabilirler. Önceki sahip eğer iCloud sıfırlama adımını uygulayacaksa yapması gerekenler şöyledir: