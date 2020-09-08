Xiaomi alt markası Poco, M2 Pro'yu Temmuz ayında tanıttı ve bugün şirket Poco M2 olarak adlandırılan yeni versiyonu duyurdu. Poco M2, dümende 6GB RAM ile eşleştirilmiş Helio G80 SoC'ye sahip.

Poco M2 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kutudan çıkıyor ve şirket MIUI 12'yi yakında piyasaya süreceğine söz veriyor. Poco ayrıca M2'nin Mi ve Redmi markası altında satılan diğer MIUI kullanan akıllı telefonların aksine herhangi bir reklamla gelmeyeceğini söylüyor.

Helio G80 ile çalışan akıllı telefon, 8 MP selfie kamerası ve Gorilla Glass 3 korumalı çentikli 6,53 inç FullHD+ ekranla dikkat çekiyor. 6,5 inç bugün telefonlarda norm olmuş durumda.

Telefonun arkası "parmak izi önleyici doku"ya sahip iki tonlu bir renkle geliyor ve 13 MP birincil, 8 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü birimlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumunun yanında bir parmak izi tarayıcı var.

Tüm telefonu beslemesi için USB-C bağlantı noktası üzerinden 18 W'a kadar hızlarda güç çeken 5.000 mAh var. Bununla birlikte, birlikte verilen adaptör yalnızca 10W şarjı destekliyor. Bu nedenle daha hızlı şarj için daha fazla para harcamanız gerekecek.

Tüm bu özellikler size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Poco M2'nin tamamen yeni bir akıllı telefon olmamasıdır. Özelliklerinin çoğunu Redmi 9 Prime ile aynı.

Poco M2'nin geri kalan özellikleri arasında 128 GB'a kadar depolama, 512 GB'a kadar depolama genişletmesine izin veren özel microSD kart yuvası. P2i su önleyici nano kaplama, IR Blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi diğer özelliklerden birkaçı.

Poco M2, Tuğla Kırmızısı, Zifiri Siyah ve Arduvaz Mavisi gibi renklerde sunuluyor ve 15 Eylül'de mağazalarda olacak. 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip temel model 150 $ / 125 € fiyata sahip ve iki kat depolama için ek 20 $ / 17 € ödüyorsunuz.