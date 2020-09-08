Realme 7i'nin görüntüleri ve teknik özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Bugünse Lazada Endonezya web sitesinde listelenen yeni uygun fiyatlı telefonun resmi görüntülerine sahibiz.

Realme 7i Tasarımı ve Özellikleri

7i'de L-formasyonunda bir dört kamera yuvası bulunurken, ön tarafta sol üst köşede bir delik var ve büyük bir ekran taşıyor. Lazada, telefonu iki renkle listelemiş – Jade ve Champagne ki bunlar gerçek rengi yansıtan isimler değil ancak böyle uygun görülmüş.

Yeşil Şampanya ve Mavimsi Yeşim gibi renk isimleri daha uygun görünüyor. Devam edersek, odaklanacak pek çok olumlu nokta var. Renk tarafında telefonun üst 1 / 4'ü parlak olacak ve ışığı tek renkle yansıtacak. Geri kalan 3 / 4'ü ise mat yüzeyden oluşacak ve telefona özel bir dokunuş katacak.

Liste aynı zamanda bize Realme 7i ile ilgili bazı özellikler hakkında bilgiler de veriyor. Ülkemizde de satılma ihtimali olan Realme 7i 64 MP ana kamerası, 5.000 mAh pili ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Lazada telefonun ne zaman satışa çıkacağını söylemese de resmi duyurunun 17 Eylül'de yapılacağını biliyoruz.