İkinci el bir AirPods satın aldınız ve AirPods'un ilk sahibinin konumunuzu görmesini istemiyorsunuz. Bilindiği gibi AirPods'lar bir kez eşleştirildiğinde ilgili iPhone üzerinden konumları izlenebilir. Ancak bunu ortadan kaldırmanın basit bir yolu var.

AirPods'un Önceki Sahibi Konumumu Görmesin

Eğer ikinci el satın aldığınız AirPods'u tamamen sıfırlarsanız ilk sahibi artık konumunuzu izleyemez. Aşağıda AirPods'u nasıl sıfırlayacağınız açıklanıyor:

AirPod'larınızı nasıl sıfırlarsınız:

AirPod'un her ikisinin de kasasında olduğundan ve hem AirPods hem de AirPods kasasının yeterli şarja sahip olduğundan emin olun.

AirPods kılıfının arkasında yani kasanın dış tarafında bir düğme göreceksiniz. Arka kasa ile oldukça iyi uyum sağladığı için gözden kaçabilir.

AirPods kasanızı açın ve düğmeyi yaklaşık 20 saniye basılı tutun. Kasa içindeki gösterge AirPod'ların sıfırlandığını gösterecek şekilde yanıp sönecek; beyazdan kehribar rengine dönecek.

İşte bu kadar. AirPods'u sıfırladınız ve tüm önceki sahibe ait aygıtlar ve iCloud hesapları kaldırıldı. Şimdi AirPods'u açtığınızda sıfır gibi kurmanız istenecek. Gelecekte AirPods'u satarken veya teslim alırken yine bunu yapabilirsiniz.