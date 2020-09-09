Apple ve Epic Games arasındaki yasal savaş sürüyor. Apple, şimdi App Store'daki Fortnite ile ilgili sözleşmesini ihlal eden Epic Games'e karşı dava açıyor. Apple, ne kadar talep ettiği belli olmasa da, ihlal için tazminat istiyor.

Apple, Epic Games'e Karşı Dava Açıyor

Apple, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne başvurdu ve "Epic'in davası, para konusundaki temel bir anlaşmazlıktan başka bir şey değildir. Epic, kendisini modern bir Robin Hood olarak tasvir etse de, gerçekte, App Store'dan elde ettiği muazzam gelir için hiçbir şey ödemek istemeyen multi-milyar dolarlık bir girişimdir" dedi.

Apple, mahkemenin, App Store sözleşmesini ihlal eden Epic Games'i suçlu bulmasını istiyor. Aynı zamanda şirketin Fortnite'ın ödeme sistemiyle kazandığı tüm paranın tazminini talep ediyor. Dosyaya göre Epic Games, App Store'dan 600 milyon doların üzerinde para topladı. Apple, Epic Games'i "komisyon hırsızlığı" ile suçluyor.

Epic Games, geçtiğimiz ay, App Store'un ödeme sistemini atlatan (Apple uygulama içi satın alımlar için %30 kesinti uyguluyor) bir ödeme sistemi kurdu. Bunun ardından Apple şirketi ve Fornite gibi uygulamalarını App Store'dan yasakladı.

Bir sonraki duruşma ay sonunda yapılacak.