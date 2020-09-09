iOS 14 ve sonraki sürümlerde, Apple'ın stok Fotoğraflar uygulaması, fotoğraf arşivinizdeki resimlere başlık eklemenize olanak tanıyor. Böylece fotoğraflara daha fazla bağlam ekleyebiliyorsunuz.

iPhone, iPad'de Fotoğrafa Başlık Eklemek

Eklediğiniz tüm fotoğraf altyazıları iOS ve macOS arasında senkronize edilir. Böylece Mac'inizdeki ‌Fotoğraflar masaüstü uygulamasında da otomatik olarak görünürler.

Aşağıdaki adımlar, ‌iOS 14‌ ve sonraki sürümleri çalıştıran iPhone ve iPad'de fotoğraflarınızdan birine nasıl başlık ekleyeceğinizi göstermektedir.

iOS cihazınızda stok Fotoğraflar uygulamasını başlatın.

Kitaplığınızdan başlık eklemek istediğiniz bir fotoğrafa dokunun.

Fotoğraf üzerinde yukarı doğru kaydırın.

Başlık Ekle alanına dokunun.

Başlığınızı eklemek için ekran klavyesini kullanın.

Bitirmek için ekranın sağ üst köşesindeki Bitti'ye dokunun.

Bazı çok uzun başlıklar girmeyi denedik ve karakter sınırına ulaşamadık. Yani fotoğraflara istediğiniz kadar uzun yazılar yazabilirsiniz.