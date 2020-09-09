Apple, iOS 14'te kullanıcı navigasyonunu ve fotoğraf kitaplığındaki keşfedilebilirliği iyileştirmek için stok Fotoğraflar uygulamasını geliştirdi. Bu iyileştirmelerden biri filtrelerin tanıtılması oldu.

iPhone, iPad'de Fotoğrafları Filtrelemek

Yeni filtre seçenekleri ile yalnızca en sevdiğiniz fotoğrafları, düzenlenmiş fotoğrafları, tüm fotoğrafları veya tüm videoları görüntüleyebilirsiniz. Fotoğraf kitaplığınızı gizlemenize ve aradığınızı bulmanızı veya belki de unuttuğunuz bir şeyi bulmanıza olanak tanınıyor.

Aşağıdaki adımlar, ‌iOS 14‌ ve sonraki sürümleri çalıştıran iPhone ve iPad'lerde yeni fotoğraf kitaplığı filtrelerini nerede bulacağınızı ve nasıl kullanacağınızı gösterir.

iOS cihazınızda stok Fotoğraflar uygulamasını başlatın.

Ekranın sol alt köşesindeki Kitaplık düğmesine dokunun.

Ekranın alt kısmına yakın yerdeki paylaşım menüsünün en sağında bulunan Tüm ‌ Fotoğraflar‌ seçeneğine dokunun.

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve açılır menüden Filtre'yi seçin.

Sık Kullanılanlar, Düzenlenenler, "Fotoğraflar" ve Videolar seçeneklerinden filtrelerinizi seçin. Birden fazla filtre seçebilirsiniz.

(Artık filtrelenmiş olan) fotoğraflarınıza dönmek için Bitti'ye dokunun.

Filtre seçeneklerinizi istediğiniz zaman değiştirmek için Seç düğmesinin solundaki mavi daire simgesini kullanın.

Fotoğraf boyutlarını görüntüleme ve standart kare ızgara ekranı arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan En Boy Oranı Izgarası seçeneğine ulaşmak için 4. adımda açıklanan üç nokta simgesini de kullanabilirsiniz.