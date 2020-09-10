Teknoloji şirketleri son zamanlarda daima iki amiral gemisi ile piyasaya çıkıyor. OnePlus bu uzun zamandır yapanlardan. OnePlus 8T serisinin fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu anlamda belli oldu.

OnePlus 8T Hakkında Tüm Bilgiler

OnePlus 8T, 8T Pro Çıkış tarihi

OnePlus 8 serisi 14 Nisan'da piyasaya sürüldü ve OnePlus önceki yıllardaki trendi takip etmeye karar verirse, yeni OnePlus 8T ve OnePlus 8T Pro'nun 2020 sonbaharında bir ara duyurulması bekleniyor. Ekim en yakın tahmin.

OnePlus 8T, 8T Pro Fiyatı

OnePlus 8T, 699 dolardan başlayayacak ve mevcut OnePlus 8'den 50 ila 100 dolar daha pahalı olacak ve OnePlus 8T Pro ise OnePlus 8 Pro'dan sadece biraz daha pahalı olacak. Fiyatların OnePlus 8T için 799 $ ve OnePlus 8T Pro için yaklaşık 999 $ olması bekleniyor.

OnePlus 8T, 8T Pro Özellikleri