Sadece Salı günü, özellik sayfasındaki sızıntı sayesinde Realme 7i’nin temel özelliklerinin çoğunu gördük. Sonra dün, telefonu tüm ihtişamıyla ortaya çıkaran renderları gördük. Bugün telefon, 8GB RAM ve Android 10 ile Snapdragon 662 yonga setini çalıştırarak GeekBench web sitesinde listelendi. Realme 7 ve 7 Pro geçen hafta Hindistan'da duyurulmuştu, ancak 7i henüz açıklanmadı.

Realme 7i Benchmark Performans Sonuçları

7i'nin Realme Endonezya tarafından 17 Eylül'de geleceği şimdiden onaylandı. GeekBench listesi, Realme 7i’nin ana özelliklerini içeren önceki sızdırılmış slaydi doğruluyor – aynı Snapdragon 662 ve 8 GB RAM, Android sürüm 10 ile birlikte listede göründü.

Sızdırılan slayta göre diğer özellikler arasında 128 GB depolama alanı, 16 MP kamera delikli 6.5 inç 90Hz HD+ ekran, arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı ve 18W şarjlı 5.000 mAh pil yer alıyor.

Ana dörtlü kamera kurulumu, her biri makro ve derinlik sensörü olduğu varsayılan 8 MP kamera (muhtemelen ultra geniş), 64 MP ana kamera ve çift 2 MP kameradan oluşuyor.

Lansman etkinliği, tüm popüler sosyal medya kanallarında 17 Eylül'de başlayacak canlı yayın ile yapılacak.